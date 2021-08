Går for tryggere vei - igjen

Da Dagsavisen Demokraten skrev om fjorårets aksjon, uttalte initiativtager Kaja Høvik Stiksrud at hun håpet det ble siste gang de måtte ut og gå for trafikksikkerheten. Nå inviterer hun likevel alle som ønsker mer gang- og sykkelvei på Hvaler til aksjon.

– Det har jo skjedd litt, men det lang vei igjen å gå, sier Høvik Stiksrud.

Hun forteller at de ikke har noen agenda for en utbygging av konkrete strekninger, men for veiene på Hvaler generelt.

– Vi håper at vi som bor her kan få bli mer mobile, uten å være avhengig av bil. Man kan fort føle seg stuck. Det er flekkvis gang- og sykkelvei her, men jeg håper vi kan knytte Hvaler mer sammen.

Det blir oppmøte søndag 15. august, kl 11.00, på parkeringen ved Dypedalsåsen sykehjem. Derfra går vandringen langs fylkesvei 108, til Grønnetkilen bru og tilbake igjen.

Må prioriteres i Viken

Selv om det har ligget en reguleringsplan for gang- og sykkelvei på Hvaler siden 2018, mener Høvik Stiksrud at det kan gå raskere. Hun er bekymret for at trygge Hvaler-veier kan havne nederst i bunken i Viken-samarbeidet. Da er det uansett er bedre å gjøre noe, enn å sitte og vente, mener hun.

– Vi må vise at vi er her, at det er folk som ville brukt gang- og sykkelveien hvis de hadde eksistert. Vi er jo folk som ikke synes til vanlig, for vi tør ikke gå her.

Kaja Høvik Stiksrud hadde håpet at det ikke var behov for nok en vandring for trafikksikkerheten for syklende og gående på Hvaler (Privat)

Hun håper så mange som mulig vil være med å gå, slik at signaleffekten blir så stor som mulig.

– Aksjonen er lagt til helga før skolestart. Nå brukes det mye penger på ny skole her, da må det gjøres noe med tilgjengeligheten for syklende og gående også. Det her er en folkevandring for hvermansen, for dem uten politisk påvirkningskraft. Her, her er vi, sier Høvik Stiksrud.

En som derimot har politisk påvirkningskraft, er Hvaler-ordfører Mona Vauger. Hun skal også være med å gå, slik hun har gjort de to foregående årene, og også hun er bekymret for prioriteringene i Viken fylkeskommune.

– Vi ser at innad i Viken har vi en større konkurranse om midlene. Gang- og sykkelvei på Hvaler er noe vi jobber med hele tiden, som vi tar opp på alle høringer og ved hver eneste mulighet, sier ordføreren.

Hun kan dermed forsikre om at det ikke er kommunens vilje det står på.

– Reguleringsplanen ligger der, som vi kan slå i bordet med. Vi er klare til å stikke spaden i jorda hvis pengene er der.

