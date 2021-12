Husk innspill-grensen lille julaften

Det er ganske stille i innboksen hos prosjektlederne for rullering av planen, Marianne Aune og Kjersti Lie Løvik. De venter på innspill fra deg og meg på planprogram og oppstart av planarbeidet. Det skriver Fredrikstad kommune.

– Det er jo ikke så lenge siden sist arealdelen ble vedtatt, så det kan jo være noe av forklaringen til at det ikke er så stor pågang, sier de to.

Les høringsutkastet til planprogrammet her.

I forslag til planprogram kan du se hva arbeidet med planen skal omfatte og hvilke temaer som skal utredes. Dersom du mener noe mangler eller er uenig i det som står i programmet, er det nå du må si fra om det.

Ønsker flere innspill

Til og med lille julaften kan alle som ønsker sende inn innspill på planprogrammet og/eller peke ut steder de ønsker å endre bruken av i arealplanen. Det gjør du via denne løsningen: https://survey123.arcgis.com/share/977fa43323cc490ba6049bafa72824cb

– Vi ønsker at folk sier fra før det er for sent, sier etatsjef Per-Erik Torp i Miljø- og byutviklingsetaten i Fredrikstad kommune.

– Hva skjer om en er for sent ute?

– Det er i planprogrammet folk faktisk kan påvirke hva vi skal jobbe med i selve planen. Når det er vedtatt, er det for sent å komme med innspill til temaer du ønsker skal være med, sier Torp.

– Så hvis du er for sent ute med innspill til planprogrammet kan du ikke påvirke hva vi skal jobbe med i rulleringen og hva rammene for arbeidet skal være. Derfor: Benytt anledningen nå dersom du har noe du vil si, oppfordrer han.

Planprogrammet skal til politisk behandling i mars 2022 og etter det begynner arbeidet med selve arealplanen og de endringene som blir foreslått der.

– Det er et mål at selve kommuneplanens arealdel legges ut på høring rett før jul 2022. Da blir det en ny mulighet til å si fra, sier Torp.

Planen skal bli vedtatt før sommeren 2023. Den er et juridisk bindende dokument for hvordan arealene i Fredrikstad skal brukes i årene fremover.

Her kan du se innspillene som har kommet inn så langt.

