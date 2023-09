Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Lokalveien 19 A (Gnr 110, bnr 87, seksjon 5) er solgt for kr 4.550.000 fra Cecilie Bergstrøm til Astrid Hilde Bergstrøm (11.09.2023)

Grevlingstien 20 (Gnr 213, bnr 311) er solgt for kr 6.150.000 fra Bente Gonsholt og Svein Kolstad Hansen til Knut Heive (11.09.2023)

Hesteskoen 2 (Gnr 601, bnr 52, fnr 117) er solgt for kr 3.350.000 fra Hege Helen Rostad til Sigurbjörg Palsdottir (11.09.2023)

Myrsnipeveien 12 (Gnr 728, bnr 76) er overdratt for kr 2.280.000 fra Mustafa Ahmad K Alsaeed til Safa Ahmad Hadi (11.09.2023)

Tyrihjellveien 23 (Gnr 602, bnr 30) er solgt for kr 6.750.000 fra Pnar Kassab til Jan Rawand (11.09.2023)

Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 47) er solgt for kr 5.000.000 fra Fagerliveien Utvikling As til Knut Åge Rindal (12.09.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Gnr 614, bnr 183 er solgt for kr 650.000 fra Jimmy Vincent Blomquist og Tanja Ylva-Li Blomquist til Aiste Savko og Visvaldas Savko (12.09.2023)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 11 er overdratt fra Astrid Synnøve Delbekk til Annita Delbekk Moseidjord, Glenn Erik Delbekk og Trond Rino Delbekk (12.09.2023)

Andel av Gnr 726, bnr 273 er overdratt fra Rådalen Eiendomsutvikling As (12.09.2023)

Fagerliveien 9 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 61) er solgt for kr 14.471.623 fra Fagerliveien Utvikling As til Jan Roger Tjernes og Mette Hoftun (12.09.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Riverside 18 (Gnr 208, bnr 1832, seksjon 84) er solgt for kr 7.900.000 fra Jan Roger Tjernes til Kathrine Helene Jenderå og Magnus Kristoffer Jenderå (12.09.2023)

Produksjonsveien 17 (Gnr 203, bnr 333, seksjon 12) er solgt for kr 3.450.000 fra Gars Eiendom As til Dahle Eiendom Holding As (12.09.2023)

Andel av Erik Madsens vei 26 (Gnr 210, bnr 1502, seksjon 25) er overdratt fra Steinar Martinsen og Wenche Martinsen til Sylvia Olsen (12.09.2023)

Fagerliveien 9 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 53) er solgt for kr 4.296.749 fra Fagerliveien Utvikling As til Karin Borgaas og Olav Borgaas (12.09.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Kilevoldveien 5 (Gnr 638, bnr 17) er solgt for kr 3.290.000 fra Vigdis Kristine Dahl til Abdi-Karim Jama Awil (12.09.2023)

Andel av Gimleveien 5 (Gnr 615, bnr 1, fnr 192) er overdratt for kr 3.500.000 fra Trond Åge Andreassen til Kersti Johansen (12.09.2023)

Østheimveien Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.158.598 fra Fredrikstad Kommune til Adrian Heilevang Hellevik (12.09.2023)

Andel av Ombergveien 46 (Gnr 734, bnr 2) er overdratt fra Line Christin Saxegaard til Øystein Jarl Henriksen (13.09.2023)

Østre Sletta Borettslag andelsnr 32 er solgt for kr 2.350.000 fra Glenn Marcussen Thoresen til Mohamed Abdu Mohamedali (13.09.2023)

Andel av Vinkelveien 8 (Gnr 48, bnr 217) er overdratt fra Marita B Melbye Tiller til Truls Melbye Tiller (13.09.2023)

Andel av Vikaneveien 249 (Gnr 66, bnr 189) er solgt for kr 2.350.000 fra Morten Roland Dahle til Åse-Marie Bekkevold (13.09.2023)

Andel av Ringstien 2 (Gnr 727, bnr 253) er overdratt for kr 700.000 fra Ivana Nikolic til Branko Culjak (13.09.2023)

Kjølstad Borettslag andelsnr 20 er solgt for kr 1.250.000 fra Marcus M Pande-Rolfsen til Sigrid J Nordeng Diallo (14.09.2023)

Fagerliveien 13 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 3) er solgt for kr 4.400.000 fra Fagerliveien Utvikling As til Edvarda Kristine Tuhus og Sondre André Lien (14.09.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Brekkesletta 22 (Gnr 2, bnr 13) er solgt for kr 7.000.000 fra Else Lill Skogen Madsen til Heidi Nesttun Sunde (11.09.2023)

Andel av Kjempeholmen 17 (Gnr 53, bnr 309) er overdratt fra Anders Formo til Kristin Brevik Formo (12.09.2023)

Botnekilveien 71 (Gnr 19, bnr 53) er overdratt fra Kari Thuv Tidem til Stine Lena Cecilie Tidem (12.09.2023). Overdragelsen omfatter også Gnr 19, bnr 57. Overdragelsen omfatter også Gnr 19, bnr 60. Overdragelsen omfatter også Gnr 19, bnr 64. Overdragelsen omfatter også Gnr 19, bnr 77. Overdragelsen omfatter også Gnr 19, bnr 78

Utgårdskilen 57 (Gnr 47, bnr 142) er overdratt fra Hek C L Eriksen-De til Hek Frank Gerardus De (12.09.2023)

Nordre Rom 8 (Gnr 10, bnr 33) er solgt for kr 23.000.000 fra Harald Jochum De Lange og Margaret M De Lange til Gine M Finholt Johannson (13.09.2023). Salget omfatter også Gnr 10, bnr 51

Kilebryggaveien 126 (Gnr 10, bnr 6, fnr 14) er overdratt fra Arne Wilhelm Wold og Inger-Lise Drolsum Wold til Ingunn Kristin Wold Solum og Mariann Drolsum Wold (13.09.2023)

Ørekrokveien 53 (Gnr 23, bnr 37) er overdratt fra Zora Marie Hozman til Suzanna Hozman (13.09.2023)