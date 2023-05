Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Storgata 3 (Gnr 300, bnr 337, seksjon 16) er solgt for kr 15.000.000 fra Laila Christensen og Per Aage Christensen til Hans-Petter S Solbrekke og Shera Banu Anjaria (14.05.2023)

Borgarveien Borettslag andelsnr 24 er solgt for kr 3.100.000 fra Tone Elisabeth Hansen til Anne Berit Tønnesen og Torkel Varfjell (15.05.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 31 er solgt for kr 3.150.000 fra Anders Carlo Christiansen til Eva Synnøve Kristiansen og Torstein Kristiansen (15.05.2023)

Vikaneveien 213 (Gnr 64, bnr 70) er solgt for kr 2.000.000 fra Aina Elin Langåsdalen og Julian Håset Christensen til Bjørn Carlsen og Sidsel Eldbjørg Carlsen (15.05.2023). Salget omfatter også Gnr 64, bnr 79. Salget omfatter også Gnr 64, bnr 164

Riverside 20 (Gnr 208, bnr 1832, seksjon 112) er solgt for kr 3.650.000 fra Astrid Gyda Johansen til Rita Karine Nygaard (15.05.2023)

Ekornstien 6 (Gnr 213, bnr 368, seksjon 7) er solgt for kr 3.000.000 fra Sander Midtbø til Aristeidis S Garnelis (15.05.2023)

C.J.Kiønigs vei 3 (Gnr 208, bnr 1801, seksjon 33) er solgt for kr 5.350.000 fra Hege Midtsjø og Per Tauge til Christin Wroldsen (15.05.2023)

Andel av Sarpsborgveien 143 (Gnr 303, bnr 953) er solgt for kr 1.754.000 fra Tor Erik Ødegård til Liv Berit Ødegård (15.05.2023)

Kreklingveien 6 (Gnr 726, bnr 40) er solgt for kr 4.300.000 fra Morten Saxegaard og Wenche Saxegaard til Kine Dæhli og Magne Dæhli (15.05.2023). Salget omfatter også Gnr 726, bnr 254

Stangebyeveien 26 (Gnr 49, bnr 1, fnr 215, seksjon 1) er solgt for kr 3.120.000 fra Madsen He Eiendom As til Rahwa A Weldeyesus og Yohannes Habtom Russom (15.05.2023)

Rubintunet 47 (Gnr 601, bnr 497, seksjon 2) er solgt for kr 4.150.000 fra Erlend Leisterud til Henrik Andreas Heie og Sastre Alicia Garcia (15.05.2023)

Lundheim allé 2 (Gnr 303, bnr 1685, seksjon 17) er overdratt fra Trond Sørlie til Christian Anggong Sørlie og Petter Ulrik Sørlie (15.05.2023)

Evjestien 4 (Gnr 736, bnr 96) er solgt for kr 3.600.000 fra Kari Mathisen til Marius Phillip Thorsen (16.05.2023)

Rød Borettslag andelsnr 47 er solgt for kr 2.500.000 fra Eva Marie Johannessen til Heidi Enger Olsen og Sven-Erik Olsen (16.05.2023)

Moserabben 11 (Gnr 726, bnr 96, fnr 15) er solgt for kr 3.350.000 fra Ole Årdalen til Narin Naif Abdullah og Rabia Hassan M S Nabi (16.05.2023)

Trykkeriveien 11 (Gnr 609, bnr 1, fnr 367) er overdratt fra Thomas Johan Sundt Sopp til Tove Nordlie (16.05.2023)

Lisleby Borettslag andelsnr 26 er solgt for kr 2.150.000 fra Tone Hofmo til Christoffer E Stiansen og Julie Oland Haugen (16.05.2023)

Lisleby Borettslag andelsnr 26 er overdratt fra Inger Hofmo til Tone Hofmo (16.05.2023)

Ulvedalsåsen 20 (Gnr 422, bnr 269) er solgt for kr 4.600.000 fra Marie Støles og Øyvind Randen til Rett Kurve As (16.05.2023)

Måkekollen 216 (Gnr 425, bnr 176, seksjon 86) er solgt for kr 4.570.000 fra Cato Lundhaug og Charlotte Fredriksen til Janne Birgitte Arntzen (16.05.2023)

Mellemløkka 6 (Gnr 643, bnr 64, seksjon 3) er solgt for kr 2.625.000 fra Tim Andre Moen til Kamran Khan (16.05.2023)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Olabakken 6 (Gnr 42, bnr 346) er solgt for kr 3.250.000 fra Øystein Magne Nordli til Anne-Marie Rønneberg og Terje Bisgaard (15.05.2023)

Stenkjørerbakken 2 (Gnr 53, bnr 259) er solgt for kr 9.300.000 fra Kristian Hauge Pedersen og Siv Beate Gustavsen til Henrik Haukeland (16.05.2023)

Under Kollen 1 D (Gnr 3, bnr 249, seksjon 1) er solgt for kr 4.200.000 fra Installatøren Eiendom As til Hanne Tronerud og Ole-Herman Tronerud (16.05.2023)

Under Kollen 1 B (Gnr 3, bnr 249, seksjon 3) er solgt for kr 5.650.000 fra Installatøren Eiendom As til Bente Claussen og Knut Heggedal (16.05.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Fasanveien 9 B (Gnr 53, bnr 350, seksjon 1) er solgt for kr 4.200.000 fra Scandinavian Invest As til Ingelgem Truls Van og Ingrid Alexandra Hjelde (15.05.2023)

Oventangen 24 (Gnr 21, bnr 236) er solgt for kr 5.750.000 fra Stein Strandskogen og Thomas Strandskogen til Eva Weel Skram og Thomas A Nordli Stenersen (15.05.2023)

