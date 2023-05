Holder storstilt Kardemomme by-fest på sykehuset

Det skriver Sykehuset Østfold på sine hjemmesider.

– Det er mye som kan være både vondt, skummelt og kjedelig ved å være barn på sykehus. Med Kardemomme by-festen vil vi gi familiene noe gøy å se tilbake på også, sier barnehagelærer Linda Porsmyr-Rønningen.

Kamelen Mosen skal spille rollen som Den Talende Kamel på søndag. Her sammen med sine artsfrender Samson og Kazak, og eierne Øystein og Sandra Horten. (Tomm Pentz Pedersen)

Korps og kamel på Kalnes

De siste ukene har barneavdelingen på Sykehuset Østfold gradvis blitt forvandlet til Kardemomme by, kjent fra Torbjørn Egners bok om folk og røvere. Kulissene er laget av barna selv: de har vært med å tegne store plansjer av de kjente husene fra den lille byen.

– Sykepleier Hanne Huser oppdaget i vinter at det finnes en kamel på en gård i Askim. Den måtte vi jo få tak i. Så tok det ene det andre. Solbergfoss naturgård hadde også et esel. Gamlebyen modelljernbanemuseum har en trikk. Psykologen vår, Christian Lunde-Hanssen, er korpspappa og har fått med seg Kråkerøy musikkorps. Teatergruppen Villekulla spiller de ulike karakterene. Alle kommer på søndag, sier Porsmyr-Rønningen om den store dagen.

Kamelen, Moses, kommer fra gården Solbergfoss naturgård, der han bor sammen med Sandra og Øystein Horten, og sine artsfrender Samson og Kazak. Men på søndag spiller han altså rollen som Den Talende Kamel på sykehuset.

Å måtte tilbringe tid på sykehuset som barn, kan oppleves som både litt skummelt og litt trist. Ved sykehuset ønsker initiativtagerne at de også skal kunne ha med seg noen fine minner.

– Hele familien blir involvert når et barn må på sykehus. Både barnet, søsken og foreldre. Ofte er det en vanskelig tid. De 120 som vi har invitert til søndag har enten vært pasient, søster, bror, mamma eller pappa i løpet av de siste månedene. Vi vil gi dem et godt minne fra sykehuset, slik at de kan se tilbake på oppholdet på sykehuset som også noe fint, sier Porsmyr-Rønningen.

[ Dennis Storhøi: – Vi bør veldig snart ta sikte på en skikkelig scene i Fredrikstad ]

Takker hjelpere

Hun og kollegaene har jobbet iherdig og satt mange i sving. De er takknemlige for støtten fra Stiftelsen Sykehusbarn, pølsene fra Ringstad kjøtt og bollene fra Butterfly. Sarpsborg kommune har lånt ut scene, og DNT Vansjø låner ut telt. I tillegg roser hun de mange frivillige.

-Tusen takk til alle som gjør dagen mulig. Det setter vi stor pris på, sier hun.

Det er en begrensning for hvor mange som kan delta på arrangementet, derfor er det kun for inviterte.

[ Paul Henriksen med klar beskjed til Jon-Ivar Nygård ]