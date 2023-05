Moret seg med eggkasting fra bil – traff motorsyklist i ansiktet

Det var en septemberkveld i fjor at en vennegjeng fra Østlandet fikk det uvanlige innfallet da de nærmet seg Halden: De skulle kaste egg på andre biler i fart.

Derfor stanset de ved en butikk, kjøpte inn egg og fortsatte turen. Fra baksetet ble det kastet egg ut av vinduet mot motgående kjøretøy i rundt to og en halv time mens bilen var på veien.

Minst sju møtende kjøretøy ble truffet av egg, blant dem en motorsyklist, som fikk egget innenfor visiret på hjelmen. Egget knuste i ansiktet hans slik at motorsyklisten fikk eggemasse inn i øynene og små sår under det ene øyet, ifølge dommen fra tingretten.

Minst to av bilistene fikk eggemasse over hele frontruta, slik at all sikt plutselig forsvant. Alle som ble truffet av eggene klarte heldigvis å stanse eller kjøre til siden uten at det førte til ulykker, materielle skader eller personskader.

Retten: Kunne lett ha ført til ulykke

Det var imidlertid bare flaks at det gikk bra, mener retten, som slår fast:

«Det er heller ingen tvil om at den målrettede eggkastingen mot fronten på syv andre kjøretøy fremkalte en konkret og nærliggende fare».

Retten påpeker videre i dommen, basert på forklaringer fra vitner, at kun tilfeldigheter gjorde at ingen ble skadet, da enkelte brått mistet sikten, måtte bråbremse og skvatt til under kjøring av den skarpe lyden av egg som traff frontruta. Én av bilene lå oppunder fartsgrensa i en 80-sone da eggesøl ødela sikten.

«Disse situasjonene kunne lett ha medført både kollisjon med andre trafikanter, utforkjørsel og/eller påkjørsel bakfra», slår retten fast.

Mannen som i denne saken var stilt for retten, er eier av bilen som ble brukt til eggkasting. Han var passasjer i forsetet, var ikke med inn i butikken for å kjøpe egg og forklarte at han forholdt seg passiv til eggkastingen både fysisk og verbalt.

Derfor ble han dømt

Så – medvirket han likevel til ugjerningen? Ja, mener retten. Grunnlaget for den konklusjonen er at han som bileier har ansvar for at veitrafikkloven overholdes når bilen hans er i bruk – i dette tilfellet var han også med på kjøreturen. I tillegg var han kjent med de andres plan om å kaste egg, da de stoppet for å kjøpe eggene, men gjorde ingenting for å stanse planen, påpeker retten.

Bileieren erkjente også i retten at han kunne ha stoppet det som skjedde, men forklarte at han ikke ville ødelegge stemningen når de andre hadde det gøy.

«Som eier av bilen, finner retten at tiltalte hadde en særlig plikt til å gripe inn eller forsøke å stanse i de farlige situasjonene som oppstod. I stedet ga han sitt stilltiende samtykke. Hans passivitet må bedømmes som straffbar medvirkning. Etter rettens syn, foreligger ut fra det samme faktum også fysisk medvirkning. Tiltalte stilte sin bil til disposisjon til det formålet å kaste egg mot andre trafikanter», heter det i dommen.

De andre i bilen har verken forklart seg for retten eller blitt tiltalt, da bileieren ikke har ønsket å oppgi hvem de er. Han sto derfor alene for retten, hvor han foruten medvirkning til eggkastingen ble dømt for en rekke andre forhold, blant annet for flere brudd på veitrafikkloven. Bilen som ble kjørt under eggkastingen var avregistrert og heller ikke forsikret.

Dommen mot mannen omfatter oppbevaring av narkotika, kjøring i ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort, som han for øvrig aldri har hatt. I tillegg: Bedrageri i forbindelse med salg av gjenstander. Han mottok flere tusen kroner for mobiltelefoner, men leverte aldri varene til kjøperne.

Som en samlet straff er mannen dømt til 65 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager, alternativt 65 dagers soning i fengsel.

