Da mannen ble hentet opp av vannet, ble mannen erklært død, opplyser Øst politidistrikt i politiloggen.

Identiteten til avdøde er ikke fastslått, men politiet antar at mannen er i 30-årene.

Politiet opplyser videre at det foreløpig ikke er mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Det var klokken 7.25 at politiet fikk melding om funnet.