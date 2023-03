Jubel i solcellebransjen: – Vi mottar 10-15 søknader hver eneste dag

Salget av solcelleanlegg har virkelig skutt fart det siste året. Ifølge tall fra Elhub via NVE har antall registrerte anlegg i Norge nesten tredoblet seg fra 2021. Til tross for høy etterspørsel og stor vekst, har bransjen slitt med å finne mange nok hoder.

Nå ser det ut til at rekrutteringstørken er over og trenden har snudd, opplyser Solcellespesialisten i en pressemelding.

– I fjor slet vi med å få tak i mange nok folk. Nå har vi så mange interesserte søkere at vi har ansatt flere til å jobbe med HR. Dette er gode nyheter for oss, solcellemarkedet og den grønne omstillingen, sier Carl Christian Strømberg, daglig leder i Solcellespesialisten, som er markedsleder på solcelleanlegg i Norge.

25 000 besøkende i uka

Ifølge Fredrikstad-bedriftens beregninger fra i fjor høst, ville solcellebransjen trenge over 1000 kompetente fagfolk for å kunne installere nok solcelleanlegg for å komme opp på samme installasjonsnivå som Sverige.

Nå er situasjonen annerledes, og den siste tiden har Solcellespesialisten mottatt 10-15 søknader hver eneste dag. I tillegg har selskapets egen karriereside i snitt hatt over 25 000 besøkende i uka.

– Bare i disse dager ansetter vi rundt 50 personer, sier Strømberg.

Trenger gode søkertall til yrkesfag

Til tross for at det ikke lenger er mangel på fagfolk i bransjen, håper Strømberg på gode søkertall til yrkesfag i år.

– Det er viktig å sikre en jevn strøm av nyutdannede med interesse for faget, og mye tyder på at det fortsatt vil være et stort behov for folk med yrkesfaglig kompetanse i årene som kommer, sier Strømberg.

