En person fraktet til sykehus etter ulykke mellom buss og personbil i Østfold

Føreren av personbilen ble fraktet til Kalnes sykehus etter sammenstøtet, opplyser Øst politidistrikt.

– En buss har kjørt i siden på en bil. Fører av bilen har slått hodet og blør fra en hånd, sier operasjonsleder Terje Skaftnes til Moss Avis.

– En person er lettere skadd. Vi oppretter sak på forholdet, skriver politiet på Twitter.

Skaftnes sier at det i bussen var en sjåfør og to skoleungdom. De to barna har gått over i annen buss, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 7.21. Klokken 08.19 meldte politiet at veien var åpnet.