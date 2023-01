Samferdselsministeren i svar til Stortinget om Follobanen: – Må komme til bunns i saken

– Jeg forventer at Bane Nor gjør alt de kan for å rette opp feilen på Follobanen. Men opplysninger som er kommet fram, gir grunn til bekymring, og vi må komme til bunns i hvordan vi kunne havne i denne situasjonen der passasjerer ikke får det togtilbudet de skal ha, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nygård har bedt om nye svar fra Bane Nor og andre sentrale aktører. Denne redegjørelsen kommer 16. januar.

Svarer Stortinget

Stortinget har stilt en rekke spørsmål til samferdselsministeren om problemene knyttet til Follobanen.

I et svar til Venstres samferdselspolitiske talsperson André N. Skjelstad skriver Nygård at han er skuffet på vegne av de reisende, og at Follobanen må åpnes for trafikk så raskt som mulig.

– Follobanen er et svært stort og viktig prosjekt som vil gi pendlerne et godt og etterlengtet tilbud. Det er investert svært mye penger i prosjektet, og jeg deler fullt ut den bekymring som også Stortinget gir uttrykk for, skriver han.

Ikke fornøyd

Skjelstad er ikke fornøyd med svaret han har fått av samferdselsministeren.

– Nygård må forstå at det er et stort informasjonsbehov og mange ubesvarte spørsmål om Follobanen i Stortinget. Jeg sitter personlig med flere spørsmål, blant annet som omfatter hvor tett statsråden har vært på prosjektet, sier han til NTB.

Han er utålmodig etter å få flere svar.

– Jeg mener blant annet at informasjonen har kommet for sent. Den har også kun kommet gjennom mediene. Stortingets transportkomité har ikke fått noen ekstra orientering, heller ikke Stortinget som sådan, sier Skjelstad.

– Kunne ikke forutsi denne situasjonen

Nygård har blitt anklaget av flere partier for å holde tilbake informasjon om Follobanen etter at det ble kjent at han fikk vite om problemene allerede 23. desember.

Samferdselsministeren har tilbakevist at han har holdt tilbake informasjon. I svaret til Stortinget redegjør Nygård for hva han fikk vite når.

– Jeg har gjennom høsten altså vært kjent med at Bane Nor jobbet hardt med å få Blixtunnelen ferdigstilt før åpningen av Follobanen, og at det har vært risiko knyttet til fremdrift og kostnader, men at foretaket har hatt denne risikoen under kontroll, skriver han og fortsetter:

– Ikke på noe tidspunkt har Bane Nor i sin dialog med departementet løftet utfordringer som kunne gi grunnlag for å forutsi den situasjonen vi beklageligvis befinner oss i nå.

Det skal gjennomføres en ekstern granskning av årsakene til at Follobanen er stengt, og hva som må til for at dette ikke skjer igjen.