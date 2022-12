Den Sorte Havre vant innovasjonspris

Tveter Gård Foredling AS har vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Viken. De har gjort god butikk av en edel råvare som i flere år var forbeholdt hester, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Den gamle kornarten svarthavre har blitt dyrket i Norge siden før vikingetiden. Da eierne av Tveter gård i Våler i Østfold fikk høre om kornarten etablerte de Den Sorte Havre. Målet var å dyrke verdens beste havre av urkornet, utvikle innovative produkter med høy kvalitet og nå ut til hele verden med sine gode og sunne produkter.

Naturlig glutenfri

«Med en sunn råvare, forskning og fokus på helse har bedriften skapt en lønnsom virksomhet. De har lykkes med å bygge en merkevare og fått innpass hos de store aktørene i dagligvarebransjen med sine havregryn, müslier, ulike økologiske bakemikser, havremel og til og med havreris, som er et middagsprodukt. De har også blitt synlige både i det nasjonale og det internasjonale markedet», heter det i begrunnelsen fra juryen.

Det norske urkornet har fått en renessanse takket være sitt ernæringsinnhold. Svarthavren er spesielt rik på umettet fett, og er i tillegg en glutenfri kornsort.

Dyrking og videreforedling av sunt urkorn fra vikingtiden danner grunnlag for en god historie om vekst, eksport av landbruksprodukter og samarbeid mellom bønder. Behovet for råvarer har økt mye siden oppstarten i 2014 og vinneren har nå et samarbeid med 20 bønder som dyrker urkorn etter avtale. Dyrkingen skjer uten kjemiske innsatsmidler og solenergi benyttes til tørking av kornet.

Kan vinne nasjonalt

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.

De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Der kjemper Den Sorte Havre mot blant andre Ystepikene som vant Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Rogaland, og Fæby Bryggeri AS som vant i Trøndelag

