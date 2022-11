F.v: Ordenssjef Even Klund i Fredrikstad-politiet, daglig leder Kai-Roger Larsen ved nattklubben Alibi, leder i styringsgruppa for serveringsnæringen i Fredrikstad Næringsforening Rune Solberg, Hanne Solberg Gullichsen og Dick Ekeroth (begge Fredrikstad kommune) er klare for julebordsesongen 2022. (Hermund L. Kjernli)