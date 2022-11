Snart åpner Fredrikstads første møteplass for skeive

I det gule murhuset på Trosvikstranda, som tidligere har huset både arkitekter og Rebellkollektivet, etableres det nå et moderne samfunnshus. Her har også Hege Hansen fått kontorplass.

– Dette blir den aller første møteplassen for skeive i Fredrikstad. Et sted vi trenger mer enn noen gang, smiler hun.

– Et trygt sted for skeive

Det er Stor-Oslo Eiendom og Isegran Eiendom, som gjennom Trosvikstranda Utvikling, skal utvikle området på Trosvikstranda. Fredrikstad kommune er invitert med. Nå etableres det moderne samfunnshuset for Trosvikstranda og Holmen.

Hege Hansen leste om prosjektet og tok umiddelbart kontakt med Fredrikstad kommune.

– Nå går det unna. Etter møtet med kommunen flyttet jeg inn uka etter. Det viktigste for oss er at dette skal bli et trygt sted å være for skeive. Plasseringen er perfekt.

Med Pride-flagg på veggen og i kontorvinduet kan Hansen knapt vente med å vise fram det store lokalet i 2. etasje.

– Her kommer vi til å arrangere skeive kvelder og dager, formidle kunst og kultur, holde foredrag og arrangere musikkvelder. Nå har vi alle muligheter. Vi har mange ideer, men jeg ønsker at alle skal få være med å bestemme hvordan vår del av huset skal fungere. Forslagskasse kommer til å bli hengt opp, sier hun.

I det gule murhuset på Trosvikstranda er det en stor sal i 2. etasje. – Vi har mange ideer, her skal det snart syde av liv, sier Hege Hansen. (Tomm Pentz Pedersen)

Kafé BraNokRebell

I det moderne samfunnshuset har så langt kommunens områdeutvikler, Edel Pavlic, tatovør Mørken Rebell Ink, Østfold internasjonale teater og Hege Hansen fått plass. Med flere aktører i huset tror Hansen det kan hende blir lettere å møtes.

– Mange ungdommer i Fredrikstad har utfordringer. Når jeg hører om regnbueflagg som blir tatt ned gang etter gang, av unge mennesker, blir jeg trist. Det går i feil retning. Vi blir jo ikke færre skeive.

Møteplassen har fått navnet Kafé BraNokRebell og skal være et tilbud uavhengig av legning og kjønnsidentitet.

– Dette handler om tilhørighet. Samfunnshuset skal ha fokus på ungdommer, men for oss skal bygget også være en møteplass for voksne og eldre skeive. Vi har ikke hatt et eget tilbud for skeive her i Fredrikstad, det har vært et savn. Etter masseskytingen utenfor London Pub i Oslo har mange blitt mer forsiktige med hvor de går. Spesielt de unge. Her skal det være trygt å komme, forteller Hege Hansen, og presiserer:

– Et samlingssted med lave terskler.

Hege Hansen jobber med å finne flere støttespillere til prosjektet på Trosvikstranda, samtidig som åpningsdagen planlegges.

– Onsdag 14. desember blir det fest og åpne dører inn til BraNokRebell. Allerede nå kan jeg love at det blir mange spennende gjester. En drøm blir virkelig – i et kjempekult bygg.

– Når jeg hører om regnbueflagg som blir tatt ned gang etter gang, av unge mennesker, blir jeg trist. Det går i feil retning. Vi blir jo ikke færre skeive, sier Hege Hansen. (Tomm Pentz Pedersen)

Varig løsning

Som tidligere nevnt er det Stor-Oslo Eiendom og Isegran Eiendom, som gjennom Trosvikstranda utvikling (TUAS), skal utvikle området på Trosvikstranda.

Marit Elisabeth Jensen er markedssjef næring i Stor-Oslo Eiendom.

– Når vi nå etablerer et nabolagshus sammen med Fredrikstad kommune er målsettingen å berede grunnen for en varig løsning i den «nye bydelen», som Trosvikstranda skal bli. Vi håper at dette kan bli et raust, inkluderende og «sosialt knutepunkt» for nabolaget og byen, sier hun, og legger til:

– Vi som utgjør Trosvikstranda Utvikling (TUAS), opererer med en trippel bunnlinje: Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Når vi bygger og utvikler et område er det viktig for oss å gjøre dette i samspill med lokalmiljøet og alle som skal bo der. Alle våre prosjekter skal bidra til å redusere belastningen på miljøet, tilføye noe ekstra for å bedre sosiale forhold, og ha en sunn økonomi i bunn. Et vellykket prosjekt er et bærekraftig prosjekt – noe som krever at vi tenker helhetlig i utviklingen av nabolag som dekker behovene til våre fremtidige generasjoner.

Markedssjef næring i Stor-Oslo Eiendom, Marit Elisabeth Jensen. (Stor-Oslo Eiendom)

Suksess med moderne samfunnshus

Prosjektet på Trosvikstranda har flere likhetstrekk med utbyggingen Stor-Oslo Eiendom har gjennomført med den såkalte Siemens-tomta på Linderud i Oslo.

Markedssjef Marit Elisabeth Jensen forteller at de etter å ha studert de sosiokulturelle forholdene i denne Oslo-bydelen måtte jobbe litt annerledes.

– Linderud er levekårsutsatt og preget av store forskjeller, trangboddhet og dårlig integrering, med utfordringene dette får for skole- og oppvekstmiljø. Bjerke Bydel har i mange år jobbet på tvers av sektorer for å bedre levekårene i bydelen og har god erfaring med å jobbe tett med eiendomsutviklere. Derfor innledet vi et samarbeid i tilknytning til vårt store utviklingsprosjekt på den gamle Siemenstomta.

– I et av de fraflyttede industribyggene på tomta har vi etablert Startblokka – en fellesskapsarena, møteplass og arbeidsfellesskap for lokalmiljøet. Det er et sosialt prosjekt som tar sikte på å styrke de sosiale koblingene i en levekårsutsatt bydel.

– Hvordan har huset på Linderud fungert?

Etter to år i drift er resultatene svært gode. Startblokka har etablert seg som en viktig motor i lokalmiljøet, og utgjør en forskjell i bydelen på mange nivåer, for mange mennesker, avslutter markedssjef næring i Stor-Oslo Eiendom, Marit Elisabeth Jensen.

