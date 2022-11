Utvider «Driter’n»-konseptet med egen julevariant

– Dette har blitt noe mye større enn vi så for oss i utgangspunktet. Det er veldig hyggelig å se at folk i stadig større grad tar eierskap til, og hygger seg med det. Morsomt å se hvor bredt et så smalt konsept har funket, fastslår Magnus Stensvik Wilhelmsen overfor Dagsavisen Demokraten.

Opphavsmannen til «Akevitt som har krysset Driter’n 2 ganger» – en kjærlighetserklæring til Fredrikstad-distriktet og båtlivet i form av brunt brennevin, med en liten holme vest for Kråkerøy med et kuriøst navn som midtpunkt – kan se tilbake på en eventyrlig suksess etter lanseringen i mai 2021.

– Vi bikka 12.000 solgte flasker til jul i fjor, og nå er vi oppe i et sted mellom 15 og 17.000 flasker totalt. Det er helt ko-ko mye. I starten håpet vi bare vi skulle selge ut de første 2.000, så vi fikk dekket utgiftene vi hadde med å sette det i gang, sier han ydmykt.

Nisseluer, juletre og glitter

Etter fire batcher med sommerakevitten, er de nå altså klare med oppfølgeren «Jul på Driter’n», noe Wilhelmsen selv har hatt et ønske om hele veien.

– Tanken var hele tida at Driteren er et sted som er midt i smørøyet når det er sommer og høytid for båtlivet. Men når folk tar opp båten i oktober er det jo mørketid og helt øde der ute. Jeg ville at Driteren skulle vite at julestjerna også skinner på den, du er ikke glemt uansett, vi tenker på deg, sier han poetisk.

Selve nyheten ble også sluppet i et patosfylt innlegg på sosiale medier 20. oktober, dagen før den obligatoriske båtturen med tønna ut til, og rundt og rundt Driteren:

– Det er glimt i øyet hele veien, og handler mye om historiefortelling, utdyper Wilhelmsen om måten de presenterer det nye produktet deres.

Og det faste mannskapet på kryssingsferdene – som foruten Wilhelmsen selv består av Fred­rik Temte, Andreas Ihle­bæk, Petter Bjørge og Magne Brun – sparte virkelig ikke på kruttet for å skape den riktige stemningen.

– Jeg stakk bort på Biltema, og tror jeg var årets første kunde på julepynthandel. De drev fortsatt og satte opp nisser i hyllene. Der plukket jeg med meg glitter i rødt, grønt og sølv, mistelteintråder, og et minijuletre som vi stripset fast i masta på sjarken. Det var appelsin med nellikspiker, vi kjørte på med alle klisjeene som skal til, og selvfølgelig måtte vi også ha nisseluer. Så alle går all in, men det er jeg som er dirigenten, gliser Wilhelmsen.

Den humørfylte gjengen sparte ikke på de stemningsskapende effektene når julevarianten av akevitten deres skulle fraktes ut til holmen med det særegne navnet. (Privat)

For første gang var også hele gjengen i land på holmen for å gjennomføre den like viktige kryssingen til fots, dokumentert med treningsappen Strava. Gleden var stor da de plutselig nærmest snublet over en enebærbusk, som de selvfølgelig måtte gå noen runder rundt.

– Den måtte vi selvfølgelig gå rundt, og det ser man på GPS-trackingen. Det ble en liten happening der ute, forteller Wilhelmsen.

– Vi diskuterte litt, og vurderer nå å gi ut et lite turkart – «Fem hyggelige turer på Driteren». Da må vi gi navn til de ulike plassene på holmen, og derfor ble det en liten oppdagelsesferd, rekognosering og observasjon, legger han til.

Den lille sirkelen midt på Strava-kartet viser hvor Wilhelmsen og co. gikk rundt enebærbusken. (Skjermdump/Privat)

– God blanding av kvalitet og humor

Da dette var vel overstått, ble de edle dråpene sendt til samarbeidspartneren Det Norske Brenneri i Grimstad for siste finish og tapping. Allerede 2. november var det ikke helt tilfeldige antallet nummererte flasker tilgjengelig i Vinmonopolets bestillingsutvalg.

– Det er 2.022 flasker i år, og vi har ambisjon om en stabil økning år for år, så neste år blir det 2.023, sier Wilhelmsen.

– Vi lager noe nytt, men med den originale resepten i bånn. Den er nyansert litt, og tilpasset jul. Vi hadde en brainstorming på hva vi kunne legge til for å få et julepreg, og da kom vi opp med granbar og einer, litt nellik og sånt, legger han til om hva man kan forvente av «Jul på Driter’n».

Daglig leder Odd J. Nelvik i Det Norske Brenneri bekrefter at det i år var de som kom på banen for å ta samarbeidet til et nytt nivå.

– Den vanlige «Driter’n», som vi bare kaller den nå, er for all del en god fatlagret akevitt. Men nå syns vi det var på sin plass med en egen julevariant. Til jul vil man gjerne ha litt mer fylde. Derfor har den vært innom våre beste sherry- og madeirafat, og det er lagt til noen julekryddere, forteller den tidligere Se og Hør-redaktøren.

Tapping av «Jul På Driter'n» (Det Norske Brenneri)

Også Nelvik er likevel klar på at de ikke hadde sett for seg hvor ettertraktet de edle dråpene med det ærlige og uformelle navnet skulle bli. Nå har de høye forventninger til oppfølgeren.

– Vi har gledet oss til dette, og den kommer nok til å gå fort unna, så de som vil sikre seg en «Jul på Driter’n» tror jeg må være kjapt ute. Vi så da vi lanserte originalen at det gikk fantastisk fort, og den har vel solgt minst firegangeren av det vi hadde tenkt i utgangspunktet, selv om vi umiddelbart ble begeistret for ideen.

– Vi syns det er et artig konsept, de lager gode historier ut av dette, og nå har det også blitt laget en god juleakevitt. Det er i alle fall neppe noen andre som har et bedre navn enn det! Og så har vi jo sett at det er stor interesse allerede. Nå skal den til en akevittfestival i Trondheim, der det også er en kåring, og når vi har hatt den med på polmesser er det mange som må trekke på smilebåndet. Så her er det en god blanding av kvalitet og humor, sier Nelvik.

Flere bein å stå på

På etiketten til nyvinningen står det at «innholdet har rundet Driteren to ganger med en sertifisert julenisse om bord», noe som har følgende forklaring:

– Andreas Ihlebæk, har bodd en periode i Los Angeles. Da lagde han noen saker for norske redaksjoner, og i løpet av den tida dro han blant annet til Michigan, der de har et julenisse-akademi som har eksistert siden 1937. Amerikanerne tar dette megaseriøst, tre dagers kurs i alt fra julenissens verksted til reinsdyrtekke. Derfor har vi en sertifisert julenisse i gjengen, som er et morsomt krydder til historien, sier Wilhelmsen.

Til jul i fjor endte akevitten deres for øvrig opp på selveste Hans Majestet Kongens bord.

– Pakket i silkepapir, en veldig eksklusiv utgave. Og han må jo få en ny i år, en egen juleutgave. Han har jo tett tilknytning til farvannet rundt her, smiler Wilhelmsen.

For å skille seg fra originalen, har «Jul På Driter'n» har fått hvit etikett. En julestjerne markerer holmen som har navngitt akevitten på kartet, i stedet for et hjerte. (Hermund L. Kjernli)

Ved siden av de to akevittvariantene har det blitt laget både T-skjorter, bordskånere og drinkoppskrifter basert på «Driter’n»-universet. I tillegg har den lokale designeren Marte Nilssen laget en egen ullgenser, «Dritlenderen». Nå har de en egen julelåt på trappene, som de håper å ha klar når kalenderen viser advent.

Og skal man tro Wilhelmsen, er det nærmest uante muligheter for hva de kan finne på framover.

– Jeg har funnet ut at publikum tar veldig eierskap til konseptet vårt, og blir litt kreative selv også. Det kommer mye forslag på hva vi burde gjøre neste gang, men det er ikke sånn at det er mangel på ideer til å utvikle dette videre. Det er et prosjekt som hele tida er i utvikling. Vi skal ikke tenke ting ferdig. Det lever, og man bygger et bilde hele veien, sier han.

– Det er en markedsføring av hele distriktet. Kjærligheten og hyllesten til skjærgården vår ligger i bunnen hele tida, legger han til

Men først skal altså den nye babyen deres få møte verden, og tross god mottakelse til nå, kjenner «Driter’ns far» nok en gang på sommerfuglene i magen.

– Det er fortsatt rart å se den videoen med flaskene som kommer på løpende bånd, at den rare ideen har blitt manifestert i en produksjonslinje. Ideen har jo ligget der noen år, og da vi først tok den fram luftet vi tanken om å lage 200 flasker. Vi så for oss å klistre etikettene på dugnad, tappe fra en dunk, illustrerer Wilhelmsen.

– Man går inn i dette med en spenning rundt hvordan salget kommer til å gå, og jeg er ikke vant til å by meg sjøl i den grad jeg har gjort de siste snart to årene. Nå er jeg litt varmere i trøya, men jeg tenker fortsatt at det er en ganske sunn tilnærming å ha litt vondt i magen, avslutter han.

