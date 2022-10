Holmegata får ny asfalt – arbeidene utføres på kvelden og natta

I en pressemelding fra Fredrikstad kommune opplyses det at gammel asfalt i Holmegata skal fjernes ved fresing, og at det deretter skal legges et nytt lag med asfalt. Denne jobben vil starte mandag 10. oktober, og er anslått ferdigstilt fredag 14. oktober.

– Arbeidene skal utføres om kvelden og natten fra klokka 21.00 til 06.00 av hensyn til trafikkavviklingen på dagtid, heter det i pressemeldingen.

Beboerne i nærområdet må påregne anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner i tidsrommet arbeidene pågår, og det blir skiltet parkering forbudt langs hele Holmegata hele døgnet de fem dagene som er satt av til prosjektet.

– Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte, men vi håper det blir satt pris på at Holmegata blir mye bedre etterpå, skriver kommunen.

De melder samtidig at det vil bli sendt ut SMS-varsling til alle berørte, samt at et informasjonsskriv om arbeidene deles ut i postkassene i nærmiljøet.

Kartutsnitt av anleggsområde for asfaltarbeider i Holmegata i Fredrikstad. (Fredrikstad kommune)

