Laila jobbet i Sverige under pandemien: – Jeg følte meg ikke velkommen noen steder

– Det var vanskelig. Jeg var oppriktig redd for å miste jobben, sier Laila Olsen (56) i matvarebutikken Maximat Nordby, noen kilometer unna svenskegrensa ved Halden.

Butikkmedarbeideren går gjennom den store grensehandelbutikken. Rundt omkring henne vrimler det av norske kunder. Noen jakter på billig grillmat, andre leter etter en spesiell frokostblanding de ikke finner i Norge. Handlekurvene fylles.

Et vakkert syn, synes Olsen. For hun vet hvordan hverdagen er uten denne travelheten.

56-åringen husker tilbake til 16. mars 2020 da de norske myndighetene stengte grensa til Sverige. Over natta forsvant så å si hele Maximats kundegrunnlag. 95 prosent av kundene deres er norske.

Butikkmedarbeideren bor i Halden og krysser grensa for å komme til arbeidsplassen på shoppingsenteret i Nordby. Det som tidligere hadde vært 20 rolige minutter i bilen, ble med de nye innreiserestriksjonene til Norge et mareritt. På vei hjem satt hun noen ganger to-tre timer i kø ved Svinesund.

– Det var rot og mye fram og tilbake om hvilke regler som gjaldt, sier hun.

Og når hun først kom hjem, var det rett i karantene i ti dager. Olsen, som bor alene, fikk bare gå tur, i matbutikken og på apoteket. På et tidspunkt hadde hun betennelse i en jeksel og en grusom tannpine, men hun kom seg til tannlegen.

– Jeg følte meg ikke velkommen noen steder. Når jeg kom meg ut av karantene, måtte jeg prioritere tiden til EU-sjekk framfor legebesøk, sier haldenseren.

AVSTANDSFORHOLD: – Det var helt dødt her, sier Hanna Johansson (29) om hvordan det var i butikken under pandemien. I lange perioder fikk hun heller ikke treffe sin norske kjæreste som bor i Halden. (Brian Cliff Olguin)

Permitterte alle

– Vi gikk fra full fart til ingenting, sier butikksjef Ole Jørgen Lind (55) i Maximat Nordby.

Omsetningen i matvarebutikken stupte med 98 prosent. Lind sammenligner perioden fra mars 2019 til mars 2020 med det første korona-året, altså tidsrommet fra mars 2020 til mars 2021. Nordmenn brukte 88 prosent mindre på grensehandel i 2020 sammenlignet med året før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Reiserestriksjonene gikk også ut over Maximats ansatte. Vikarer fikk ikke fornyet kontraktene sine, og allerede i juni 2020 ble 40 ansatte oppsagt. Og de som var igjen ble delvis permittert, inkludert butikksjefen.

Et spleiselag mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten gjorde at arbeidstakerne likevel hadde lav lønnsnedgang under permisjonen. Arbeidsgiveren forskutterte lønna som de fikk igjen fra den statlig etaten Tillväxtverket.

Ole Jørgen Lind hadde aldri forestilt seg at pandemien skulle vare så lenge. Maximat tapte penger hver dag. Til slutt så han ingen annen utvei enn å si opp alle ansatte unntatt ledergruppa. Oppsigelsene kom i september 2020.

DEILIG Å VÆRE TILBAKE: Under pandemien var Owe Johansen (38) permittert i 80 prosent på det meste. – Jeg har små barn så jeg hadde ikke problemer med å fylle dagene, men det var «träkigt» å ikke gå på jobb, sier han. (Brian Cliff Olguin)

Med is i magen

I over 20 år har Laila Olsen jobbet i Sverige. Valget har vært enkelt. Hjemme i Halden tilbød de henne bare 30 og 40 prosent stillinger i butikkene. I Sverige fikk hun fast fulltidsjobb. Men også 56-åringen ble sagt opp høsten 2020.

– Det var nedbrytende, men jeg prøvde å ha is i magen. Jeg visste at dersom jeg mistet jobben, ville jeg i min alder, uten mer utdannelse enn videregående skole, ha problemer med å få en ny jobb, sier Olsen.

Før pandemien var det 220 ansatte i Maximat Nordby. Under pandemien ble antallet redusert til 95 stykker. Nå jobber det 160 mennesker i filialen, hvor 75 av dem er norske.

Men bare de 95 ansatte, som også jobbet under pandemien, har faste stillinger. Så å si alle 95 er medlem av Handels – Handel og Kontors svenske søsterfagforening.

Jobbet på femten pol

Nordmenn reiser ikke bare til Sverige for å kjøpe mat. Vin, øl og brennevin – mer eller mindre enn tollkvota – transporteres også over grensa. På den store parkeringsplassen foran Systembolaget, vegg-i-vegg med Strømstad Shoppingcenter, observeres bare tre biler med svenske registreringsnumre, men utallige norske.

Det småregner, men Jan Dahlberg, pensjonist og tidligere vaktmester ved Sykehuset Østfold, bryr seg ikke. Han lemper et brett dansk fatøl inn i elbilen. Sammen med tre tidligere kolleger er pensjonisten på sin månedlige handletur til Sverige.

Da koronaviruset satte en stopper for harryhandelen, fikk kompisgjengen en ny hobby.

– Vi begynte å brygge øl i kjelleren, sier Dahlberg.

PENSJONISTER PÅ TUR: Jan Dahlberg og vennegjengen er på sin månedlige handletur til Strömstad. Akkurat nå er han aller mest bekymret for at strømmen på elbilen holder helt hjem. Han kjørte fra kabelen hjemme i Norge. (Brian Cliff Olguin)

Det har de fortsatt med, også etter at reiserestriksjonene ble opphevet. Kompisene setter seg inn i bilen. Nå står mer handling og lunsj på shoppingsenteret i Nordby for tur.

Inne i Systembolaget er det stort sett bare nordmenn blant hyller på hyller med håndverker-øl, cava og treliters dunker med vin, men ifølge butikksjef Alexander Johansson i Systembolagets filial tilpasses ikke vareutvalget til de norske kundene.

– Vi spør ikke kundene hvor de kommer fra, men vi vet at en betydelig andel er norske. Det var merkbart mindre nordmenn her under pandemien, sier Johansson.

Butikksjef Alexander Johansson i Systembolagets filial i Strømstad. (Brian Cliff Olguin)

I motsetning til Maximat, som permitterte ansatte, ble ingen medarbeidere permittert i Johanssons filial.

I stede tok ansatte digitale kurs og lærte om de siste drikketrender og om hvilken type mat og vin som passer sammen. Og så arbeidet de i andre Systembolag. Magnus Svensson, medlem av fagforeningen Unionen og lokal klubbleder, jobbet i femten ulike Systembolag under pandemien.

– Noen ganger overnattet jeg et par netter når jeg jobbet langt hjemmefra. Det var veldig lærerikt å treffe nye kolleger og se hvordan de gjorde det i andre butikker, sier Svensson.

For selv om nordmenn uteble og omsetningen gikk ned i områdene nær norskegrensa, solgte Systembolaget vin og øl som aldri før.

Svenskene gjorde som nordmenn, holdt seg unna restauranter og kjøpte mindre alkohol på taxfree. Systembolagets omsetning økte fra 32 milliarder i 2019 til 38 milliarder i 2021, ifølge årsregnskapene.

Trakk tilbake oppsigelsene

Høsten 2020 nærmet oppsigelsestida på tre måneder til Maximats butikkmedarbeiderne med kortest ansiennitet, seg slutten. Da tok butikksjef Ole Jørgen Lind et valg han ikke har angret på. Han trakk tilbake oppsigelsene.

– Vi har mange erfarne ansatte som vi ikke ville miste, sier han.

Maximat-filialene på Nordby og Svinesund er en del av Grensemat AB som igjen eies av samvirkelagene Coop Øst i Norge og Coop Vest i Sverige. De siste årene hadde ikke eierne hentet ut utbytte. De pengene kom godt med i krisetider.

Ekspertene spår rekordår for svenskehandelen i 2023, ifølge NTB, og omsetningen til Maximat Nordby for de første månedene i 2022 er lystig lesning for Lind. Men likevel klarer ikke butikksjefen helt å riste av seg to år med røde tall.

– Jeg ser meg fortsatt over skulderen. Det er litt sånn som når du ligger på en strand, ser en sky og er redd for at den skal skygge for sola, sier han.

---

Fakta

Omsetning på Systembolaget våren 2020

I løpet av andre kvartal registrerte Systembolaget tap i omsetning av alkoholholdige drikker i flere av områder som grenser til Norge:

Värmlands län (grenser til Viken og Innlandet): 24,4 prosent ned

Jämtlands län (grenser til Trøndelag og Innlandet): 24,8 prosent ned

Så mye penger la nordmenn igjen i Sverige før pandemien

I 2019 utgjorde grensehandelen 6,5 milliarder svenske kroner i skatteinntekter til Sverige, som tilsvarer 12.000 lærere på grunnskolen.

Nordmenn brukte 88 prosent mindre på grensehandel i 2020 sammenlignet med året før.

Kilder: SSB, svenskhandel.no

Nordmenns handlevaner i Sverige nå

I mars i år handlet nordmenn varer for 710 millioner kroner i Sverige.

I løpet av årets fire første måneder har nordmenn vært på 1,2 millioner dagsturer til Sverige.

I samme periode har nordmenn brukt 2 milliarder kroner i Sverige. Det tilsvarer 1.700 kroner per dagstur.

I samme periode i fjor dro nordmenn på 66.000 dagsturer og brukte 60 millioner kroner.

Kilde: Aftenposten, NTB

---