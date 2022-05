Gangbrua stenges for løft i én uke

– Hovedarbeidet vil bestå i bytte av kabelkjeder og kabelføringer. Brua kan ikke løftes for båttrafikk under dette arbeidet, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Der opplyses det at gangbrua i Fredrikstad sentrum blir stengt for bruløft fra 18. til 24. mai på grunn av planlagt nødvendig vedlikehold.

– Arbeidet er stipulert til å ta fem arbeidsdager, slik at brua først kan løftes onsdag 25. mai, heter det videre i pressemeldingen.

Samtidig understrekes det at gående og syklende kan bevege seg som normalt over brua i perioden arbeidene pågår, men at det vil til tider være noe smalere gangbane, noe som vil bli skiltet.

– Båter som ikke krever bruløft kan passere på vanlig måte, det vil si båter som ikke er høyere enn gangbruas seilingshøyde på 5,6 meter, skriver kommunen.

