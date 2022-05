17. mai-trafikken: Ingen ferge fra Kråkerøy og Ålekilene

I en pressemelding fra Fredrikstad kommune opplyses det at Byferga, som til vanlig trafikkerer mellom Gamlebyen og Ålekilene, kun kjører mellom Gressvik og sentrum på grunnlovsdagen.

− Antall passasjerer som skal fraktes fram og tilbake mellom Gressvik og sentrum er høyt, og svært konsentrert rundt to tidspunkt, før og etter toget. I tillegg ønsker vi å unngå rundreiser/cruise, som ville ha forsterket problemstillingen, begrunner trafikkleder ferge Runar Helgesen i Fredrikstad kommune.

Effektivitetshensyn

Derfor blir det altså ingen avganger fra Gamlebyen, Smertu, Værste eller Ålekilene på dette fergesambandet 17. mai.

− Jeg tror 2016 var første året vi løste det på denne måten. Det handler litt om at like før 17. mai-toget går, så står alle som skal over til Cicignon i kø til langt opp i Gamlebyen. Det samme skjer på Gressvik, med køer nesten opp mot torget og mange som lurer på om de vil rekke fram i tide, sier Helgesen.

− Det er også for at fergene skal kunne brukes mest mulig effektivt, hadde vi kjørt hele den vanlige ruta ville det tatt 25 minutter ekstra per avgang, legger han til.

Likevel blir det flere fergeavganger enn normalt, da det vil kjøres kontinuerlig med tre ferger på strekningen. Første avgang fra Gressvik går klokka 08, mens siste avgang fra byen går klokka 18.

− Vi kjører fra klokka 8, men det er først i 10-tida det største trykket starter, og vi setter inn alle fergene våre, utdyper Helgesen.

Trafikkleder for fergene i Fredrikstad kommune, Runar Helgesen. (Hermund L. Kjernli)

Fergene mellom Cicignon og Gamlebyen og mellom Selbak og Lisleby kjører søndagsrute, og her vil det også legges inn kontinuerlige avganger etter behov.

− Dette blir også den første 17. mai med to fergeleier på hver side av elva mellom Gamlebyen og Cicignon. Vi mener vi skal ha bra kapasitet og er godt rustet, sier Helgesen.

Oppfordringen fra kommunen er å beregne god tid dersom man planlegger å ta ferge på nasjonaldagen, da det erfaringsmessig vil bli lange køer ved fergestedene denne dagen.

− Det er ikke så mye parkering på fergeleiet på Gressvik, men det skal være greit oppe på Gressvik torv. Og så håper vi at mange skal velge å gå, det kan jo være koselig på en sånn dag sammen med familie og venner, supplerer Helgesen.

Betonggriser, parkering og buss

Ved siden av de endrede fergerutene, vil det også i år bli stengt for biltrafikk i store deler av bysentrum mellom klokka 09 og 17.

− Det stenges med blomsterurner, betonggriser og kommunale kjøretøy, opplyser kommunen.

Fylkesvei 108 stenges mellom St. Croix-krysset og rundkjøringen på Kråkerøy, altså vil Kråkerøybrua være stengt i det aktuelle tidsrommet. Trafikk til og fra Kråkerøy og Hvaler må derfor kjøre om Bjølstadtunnelen og Værstebrua i stengeperioden.

− I og med at Kråkerøybrua er stengt for biltrafikk, blir det lettere å gå over til byen for dem som kommer fra den sida. Og det er vel bedre å gå i litt kø en relativt kort strekning enn å risikere å stå opp mot 45 minutter og vente på ferga.

Kommunen kan imidlertid igjen by på gratis busstransport fra Kongsten og Gressvik inn til byen for dem som har lyst til å rekke 17. mai-togets avgang klokka 12.30.

Disse bussene vil gå fra Gressvik torg klokka 11 og 11.30, og fra parkeringen utenfor Kongstenhallen klokka 10.30, 11 og 11.30.

− Bussene stopper ved jernbanestasjonen og ved Akademiet videregående skole i Rektor Østbyes gate 2 (rett ved jernbanestasjonen). Det er ingen retur etter togene, heter det i kommunens 17. mai-program.

Samtidig minnes det om at det er mulig å parkere gratis i parkeringshusene i både Apenesfjellet, St. Hansfjellet og på Fredrikstad Stadion mellom klokka 09 og 24, mens Cityterminalen p-hus (Torvbyen) er gratis hele døgnet.

− Men vi anbefaler å være ute i god tid, oppfordrer kommunen.

