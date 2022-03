Slik blir Kvinnedagen i Fredrikstad

Men sånn er det ikke lenger – i alle fall ikke i trommekorpset Trommisjentene, som Astrid Wergeland startet opp i juli 2019.

Hun ble inspirert etter et besøk i Kirkenes, der et rent trommekorps bestående av 14 godt voksne kvinner vekket henne: Et sånt korps må også Fredrikstad ha, skjønte Wergeland.

Tirsdag er besetningen på fem trommiser klare for både å åpne og avslutte seansen som markerer Kvinnedagen med appeller ved Fredrikstad bibliotek.

– Jeg er selv feminist og mener Kvinnedagen er viktig av mange årsaker. Jeg er spesielt opptatt av lik lønn for likt arbeid, men det er jo heller ikke mange år siden at jenter som begynte i korps fikk høre at det er gutta som skal spille trommer, påpeker Wergeland.

Appeller og kino

Etter «trommevirvel» klokka 17, vil det bli holdt appeller ved Fereshteh Golparvar i Kurdisk Kvinneforening, Sara-Alvilde Alexandria Larsen i Amnesty Ung Fredrikstad og stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV). I tillegg vil Henning Wilhelmsen og Mona Nord Johansen holde appeller på vegne av Fontenehuset.

Seansen avsluttes med at det tradisjonen tro blir lagt ned blomster ved statuen av kvinnesaksforkjemper Katti Anker Møller, før Trommisjentene gir ny lyd fra seg og sender følget ut på marsj i retning Stortorvet.

8. marskomiteen og Fontenehuset byr deretter på kaffe og kveldsmat i Fontenehusets lokaler i gamle Britannia.

Fredrikstad kino har også involvert seg i markeringen, og viser kortfilmen «Våte fingre» før hovedfilmen «Margrete den første» starter klokka 20.

– Vi er veldig glad for at Fredrikstad kino setter opp egen 8. marsforestilling og for at vi har fått til et samarbeid med regissør Frøydis Fossli Moe, som har laget en rekke kortfilmer og filmer som blant annet tar opp tematikk som seksualisert vold og overgrep – nettopp noe av det vi ønsker å rette sterkest søkelys mot 8. mars, sier Helene Apenes Matri, leder av 8. marskomiteen i Fredrikstad.

Helene Saloua Apenes Matri, leder av 8. marskomiteen i Fredrikstad. (Privat)

– Ta med egne budskap

Vold i nære relasjoner og heltidskultur for kvinner er også viktige saker for komiteen, som i årets tog går under hovedparolen «Solidaritet med verdens kvinner».

– Vold og seksualisert vold mot kvinner i krig og uro er stadig aktuelt, påpeker Matri.

Komiteen oppfordrer samtidig Fredrikstad-folk til å ta med seg plakater med tekst de mener det er viktig å belyse på Kvinnedagen. I år ble det ikke tid til å holde paroleverksted.

– Slik håper vi, basert på erfaring fra paroleverksted, å favne flere viktige temaer som bør belyses på Kvinnedagen, forklarer Matri.

De sterke Trommisjentene håper for øvrig å vokse seg sterkere, etter å holdt seg gående, men ikke særlig utøvende, gjennom pandemien.

– Vi har vært noen flere, men medlemstallet er ustabilt. Nå er vi alle fem over 50 år, men jenter i alle aldre er velkomne, slutter sjefstrommis Wergeland.

