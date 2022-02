Cathrine erklærer seier etter bukse-dom. Ikke veldig oppklarende, svarer Sats

Fram til høsten 2020 sto det i personalhåndboka til SATS at det var krav til de ansatte å gå i «helsvarte velstelte treningsbukser/bukser/tights» på jobb.

Deretter ble dette endret til «Til uniformen skal alle ha velstelte treningsbukser/bukser/tights». Det vil si at kravet om at buksene skulle være svarte forsvant. Men de ansatte måtte fortsatt betale buksene selv.

Samtidig står det i fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og LO/Arbeidsmandsforbundet at «Bedriften skal holde de ansatte med hensiktsmessig arbeidstøy og verneutstyr etter behov».

Tar dommen som en seier

Men hva innebærer egentlig hensiktsmessig arbeidstøy? Hos Sats Dikeveien utenfor Fredrikstad får de ansatte T-skjorte og fleecejakke til å jobbe i, men ikke bukser.

Plasstillitsvalgt Cathrine Siro, mener at bukser definitivt er hensiktsmessig arbeidstøy for de ansatte på treningssenteret, og at arbeidsgiverne dermed skal betale for buksene de bruker på jobb. Det var ikke arbeidsgiverne enige i.

Saken endte til slutt opp i Arbeidsretten. 8. februar kom dommen. Den sier at ansatte har krav på å få utlevert treningsbukser, bukser eller tights hvis dette er hensiktsmessig arbeidstøy.

Siro, tar dommen som en seier.

– Arbeidstøyet vi bruker i Sats får en annen slitasje enn om vi for eksempel hadde sitti på kontor. Servicemedarbeiderne passer barn som gulper, leker med dem på gulvet og krabber rundt på knærne. Vi har vedlikeholdsrenhold og tørker støv, og blir svette. Bukser er definitivt hensiktsmessig arbeidstøy hos oss, konkluderer hun.

Forhandle med bedriften

Nå skal hun tilbake til arbeidsplassen forhandle om hvordan dommen skal etterleves.

– Vi må bli enige hvor mange bukser de forskjellige stillingene trenger, slår Siro fast.

Og det er sannsynligvis mer enn en bukse.

– De ansatte må vaske buksene hver dag etter jobb, for å stille rene på jobb neste dag. Og det er jo ikke alltid vi rekker å vaske arbeidstøyet fra den ene dagen til den andre.

Sats etterlyser konkrete svar

HR-manager i Sats, Guri Johansen, synes ikke dommen var så veldig oppklarende.

– Vi er fornøyde med at dommen ikke konkluderer med at alle automatisk har rett på full bekledning. Den sier i grunnen det som står i tariffavtalen. Det er en generell plikt til å holde arbeidstager med hensiktsmessig arbeidstøy. Og det er jo vi enig i.

Johansen peker på at dommen ikke gir noen konkrete svar på hvem bukser er hensiktsmessig for.

– Nå må vi gjøre en konkret vurdering om i hvilke stillinger det er hensiktsmessig at bukser er arbeidstøy, avslutter Johansen.

