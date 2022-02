Høyt koronafravær i helse- og omsorgstjenestene i Sarpsborg

– Vi har nå et veldig høyt koronarelatert fravær, og det vanskeliggjør driften. Vi sliter med å levere de tjenestene vi skal, og vi er helt på grensen nå, sier Alice Reigstad, assisterende direktør for helse i Sarpsborg kommune, til Sarpsborg Arbeiderblad.

Tingvoll er et av sykehjemmene som den siste tiden har hatt mye koronasmitte.

– Vi har hatt mange smittede – både pasienter og ansatte – på tre avdelinger. Det har i en periode vært veldig krevende å få dekket opp med nok bemanning. Men heldigvis har ikke alle blitt smittet samtidig, og nå ser det ut til at vi er over det verste, sier virksomhetsleder Gro Gulla til avisen.

Hun opplyser samtidig at flere av de pårørende har klaget på at beboerne har vært ensomme, og at det har vært færre aktiviteter.

Også i oppvekstsektoren er det mye fravær, ifølge avisa. Og enkelte barnehager har vært nødt til å redusere tilbudet sitt i perioder.

