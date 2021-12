Skrev brev til forfatterne og ordnet bokdonasjon til biblioteket

Ingeborg Sand Drangsholt (11) sitrer av spenning over barnebokserien «Mot & Mysterier» fra Frode Eie Gjørtz-Larsen og Dag Otto Lauritzen.

Derfor gikk Vikane-jenta målrettet til verks for å skaffe tilgang til serien både for seg selv og andre.

Jeg skal garantert lese alle fire bøkene. — Ingeborg Sand Drangsholt (11)

Lesegnist og skuffelse

Det startet med at hun fikk lese et utdrag fra den fjerde og siste boka i rekken, «Hetebølge», som var valgt ut i leselysttiltaket Bokslukerprisen og del av en hjemmelekse ved Slevik skole, hvor Ingeborg er elev.

Boka tente lesegnisten i henne.

– Jeg syntes boka virket veldig spennende og fikk lånt den med hjem fra skolebiblioteket, forteller Ingeborg til Dagsavisen Demokraten.

Ingeborg elsker sitt lokale bibliotek og viser et fantastisk engasjement, så uselvisk på vegne av andre. — Frode Eie Gjørtz-Larsen, forfatter

Skuffelsen var derimot stor da hun fant ut at skolen ikke hadde hele serien. Ingeborg valgte å hente fram sitt eget mot da heller ikke nærbiblioteket Onsøy bibliotek hadde «Mot & Mysterier»-serien i hyllene.

Bruker av Onsøy bibliotek, Ingeborg Sand Drangsholt (11) tok pennen fatt og henvendte seg til forfatterne da biblioteket hennes ikke hadde bokserien hun så gjerne ville lese og dele med andre. (Privat)

Ingeborg skrev brev:

«Hei jeg heter Ingeborg og jeg er 11 år. Jeg bor ute på Onsøy og jeg låner bøker fra Onsøy bibliotek. De har ikke bøkene deres, og de har heller ikke nok penger til å kjøpe bøkene. PS! Jeg liker veldig godt den serien. Jeg lurer på om dere har lyst til å donere serien med de bøkene som står på den første siden til Onsøy bibliotek, sånn at jeg og flere får benyttet oss av de bøkene».

Dag Otto og jeg kunne ikke annet enn å bli sjarmert av dette engasjementet fra en ung leser. — Frode Eie Gjørtz-Larsen, forfatter

Hun forteller at biblioteket ønsket å kjøpe inn bøkene på januarbudsjettet da hun spurte etter dem. Men Ingeborg tok like godt affære selv.

– Jeg spurte om forfatterne ville donere til biblioteket, og tenkte at da får også mange andre lest bøkene hvis de vil, forklarer Ingeborg, som trolig har lagt grunnlaget for et varig vennskap med biblioteket hun får som nærmeste «nabo» når hun begynner på ungdomsskolen om halvannet år.

Brev ga resultat

For hvilken respons hun fikk! Tirsdag kom forfatter Frode Eie Gjørtz-Larsen innom nærbiblioteket på Gressvik med to eksemplarer av hver bok i spenningsserien for 8- til 13-åringer. Han hadde også med seg to eksemplarer av «Tidsfikserne og grunnloven».

Gjørtz-Larsen hadde for dagen uansett lagt signingsferden for den nyeste boka innom Torvbyen, men den Larvik-bosatte forfatteren mener det hadde vært verdt turen innom Onsøy bibliotek også ens æren for dette.

– Jeg har fått positive tilbakemeldinger på bøker fra unge lesere tidligere, men dette er første gang jeg opplever denne type engasjement. Leseren elsker sitt lokale bibliotek og viser et fantastisk engasjement, så uselvisk på vegne av andre, roser han.

Helt fantastisk. Jeg blir glad langt inne i hjertet mitt! Nydelig jente og utrolig fint gjort av forfatteren. — Gjest på bibliotekets Facebook-side

Ingeborg Sand Drangsholt (11) fra Vikane traff utvilsomt forfatternes hjerter, da hun med dette brevet ba pent om en bokdonasjon til nærbiblioteket sitt på Gressvik. (Privat)

Forfatterne var ikke i tvil om at de skulle donere bøker.

– Ingeborg skrev et fantastisk nydelig brev, og Dag Otto og jeg kunne ikke annet enn å bli sjarmert av dette engasjementet fra en ung leser. Vi lurte ikke på det et øyeblikk, om vi skulle innfri ønsket hennes. Nå vet vi at donasjonen vil komme mange leseglade barn til gode. Vi har fått forståelsen av at Onsøy bibliotek virker samlende og er godt likt i lokalmiljøet, legger han til.

En personlig overraskelse

Forfatteren besvarte brevet, som ble postet på bibliotekets Facebook-side. Det ble tatt varmt imot av flere.

«Tusen takk for at du viser slik respekt og omsorg for leserne dine», skriver én, mens en annen kommenterer følgende:

«Helt fantastisk. Jeg blir glad langt inne i hjertet mitt! Nydelig jente og utrolig fint gjort av forfatteren», skriver en annen.

Også 11-åringen er rimelig fornøyd med resultatet av initiativet hun tok.

– Det er veldig stas! Både at alle kan låne bøkene her på Onsøy bibliotek og at jeg fikk møte forfatteren, slår Ingeborg fast, og er klar for et lite bokmaraton:

– Jeg skal garantert lese alle fire bøkene, men jeg må raske på litt så jeg får levert dem tilbake i tide til innleveringsfristen, påpeker hun.

Ingeborg Sand Drangsholt fikk en signert utgave av «Hetebølge» som takk for at hun sørget for donasjon av sin nye favorittserie til sitt nærbibliotek. (Martin Næss Kristiansen)

Før forfatterbesøket var over ved biblioteket, fikk Ingeborg også en personlig gave og overraskelse – en signert utgave av «Hetebølge», den siste boka i den nye favorittserien hennes, til odel og eie. Det synes forfatterne hun fortjente.

– Det visste jeg ikke om! Det var veldig hyggelig. Den skal få hedersplassen på bokhylla, smiler Ingeborg.

Ingeborg Sand Drangsholt kunne stolt overlevere de donerte bøkene til Bente Lie Bjerke ved Onsøy bibliotek. (Martin Næss Kristiansen)

Den lokale biblioteksjefen er både takknemlig og glad for bokdonasjonen og for at Ingeborg fikk igjen for å tenke på andre da hun skrev brevet.

– Jeg synes det var et kjempefint initiativ av henne og veldig ålreit av en forfatter å ta seg tid til dette. Han tar vare på leserne sine, noe jeg tror at kanskje ikke så mange andre forfattere hadde gjort på den måten. Og Ingeborg er tydeligvis en jente som står på for å få ting gjort, noe som bærer frukter, konstaterer Bente Lie Bjerke ved Onsøy bibliotek.

«Mot & Mysterier»

En spenningsserie for barn og ungdom i alderen 8 til 13 år.

Hver bok har et enkeltstående mysterium som er knyttet til et naturfenomen. Bøkene kan leses hver for seg, men har et overhengende spenningsmoment hvor svaret kommer i siste bok.

Alle bøkene inneholder Dag Otto Lauritzens råd og historier om mot, motivasjon og viljestyrke, knyttet opp mot bokas tematikk.

Bøkene så langt i serien er «Tåkedis», «Fullmåne», «Tidevann» og «Hetebølge».

