Fant nesten 13.000 liter alkohol og over en halv million sigaretter i vogntog

– Dette er nok et grådig svært beslag som føyer seg inn i rekka av flere store saker vi har hatt den siste tida, fastslår seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Beslaget han snakker om ble gjort 21. mars, men det er først nylig Tolletaten har fått lov av politiet til å gå ut med informasjon om saken, av hensyn til at den fortsatt er under etterforskning.

– Det var en polskregistrert ekvipasje som ble stoppet hos oss på vei ut fra rød sone. På forespørsel fra våre mannskaper viste sjåføren, en polsk mann i 40-årene fram papirer på at det han fraktet skulle være panel, forteller Grandahl om episoden for rundt to måneder siden.

Palle på palle

– Bilen ble tatt inn til skanning, og skannerkoordinatoren vår kunne da se at lasten besto av større mengder flasker og bokser, legger han til.

I tillegg ble flerbrukshunden Mike, som er trent til å snuse fram både narkotika og andre varer, satt inn i søk. Han markerte på en av pallene langt fram på lasten.

– Da denne ble sprettet opp, kom det til syne store mengder sigaretter. Resten av pallene ble også åpnet, en av dem inneholdt øl og resten store mengder med vodka, utdyper Grandahl.

Totalt viste det seg at vogntoget var fylt med hele 12.089 liter brennevin, 540.000 sigaretter og 648 liter øl. Dette utgjør til sammen et forsøk på å unndra 7.546.624 kroner i avgifter.

Tolletatens skanner var sentral i arbeidet med å avsløre de store mengdene alkohol og sigaretter. (Hermund L. Kjernli)

Ekte vare

Så sent som i starten av mai kunne Dagsavisen Demokraten melde om et enda større beslag med mange likhetstrekk til denne saken, og Grandahl kan røpe at de har flere lignende beslag på lur som de fortsatt ikke kan dele informasjon om.

Sigarettene som ble funnet i mars har for øvrig blitt analysert på Tolletatens laboratorium, der det viste seg at det var snakk om ekte vare. Det er slett ikke alltid det er tilfelle.

– Ofte er smuglersigarettene en hjemmesnekret variant, der det på egne fabrikker har blitt blandet inn andre ting som man ikke skal finne i originale sigaretter. Men disse var altså verifiserte Marlboro, avslutter Grandahl.

Det enorme beslaget tok opp stor plass i Tolletatens lager ved Svinesund. (Hermund L. Kjernli)