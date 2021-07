Mistenkelig dødsfall i Fredrikstad var ikke mistenkelig

– Politiet har nå fått en muntlig redegjørelse av innholdet i den foreløpige obduksjonsrapporten. Den støtter opp om at det ikke har skjedd noe kriminelt, skriver Øst politidistrikt klokka 14 fredag.

Politiet ble varslet om dødsfallet av helsepersonell klokka 09.50 torsdag. En kvinne i 40-årene ble forsøkt gjenopplivet, men ble bekreftet død da politiet ankom. Politiet startet etterforskning da omstendighetene rundt dødsfallet var uklare.

Allerede torsdag ettermiddag varslet politiet at etterforskningen ikke hadde gitt holdepunkter for at det var skjedd noe kriminelt.

