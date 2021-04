Personbilfrakt med rumpa bar

Da det utenlandske vogntoget ble stanset for kontroll ved trafikkstasjonen i Ørje onsdag, ble det bom stopp for transporten av personbiler.

– Sånt som dette ser vi fra tid til annen. Sjåførene skal ha med seg maksimalt med last og tar en farlig sjanse når billengdene ikke går opp med lengden på tilhengeren. Det gjøres med traktorer også, som stikker enda lengre ut av tilhengeren, forteller fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen.

[ Varebil stoppet med to tonn overlast og knekt ramme ]

100-kilosdører

Han er krystallklar på at denne løsningen ikke er akseptabel, uansett hvordan personbilene i lasten er sikret. Vogntoget fikk smekk for både lengde og bredde, som var over tillatte mål, med den siste personbilen stikkende ut av hengeren og dørene brettet framover langs sidene på hengeren.

– Det er krav om at lasten skal sikres ordentlig, og da skal personbilene i dette tilfellet stå sikret bak lukkede og låste dører, presiserer Grotterød.

Men på denne transporten kunne ting gått riktig ille, mener han.

– Dørene hang bare på enkle kroker som man bruker til å feste dem når man skal laste på eller av. Slik blir dørene bare stående og blafre i vinden. Eller de ryker av. Du kan jo tenke deg hvordan det går hvis sånne dører på over 100 kilo treffer noe i fart, sier Grotterød.

[ Ti tungbilsjåfører tatt for smugling ]

Må kjøre fra lasten

Sjåførene må i tilfeller som dette laste av nok til at de får lukket dørene og sikret lasten forsvarlig, altså sette fra seg en bil og hente den senere.

– Det blir til plunder og heft for dem, så det er rart at de tar sjansen i utgangspunktet, slutter Grotterød.

Av de 34 tunge kjøretøyene som ble kontrollert i Ørje og på Svinesund onsdag, fikk 15 av dem kjøreforbud og det ble skrevet 21 pålegg om utbedringer. Blant annet måtte to vogntog parkere midlertidig på grunn av for dårlig sikt fra førerhuset, og ett vogntog måtte få fikset luftlekkasje på en bremseslange før turen kunne fortsette.

[ Smugling av rottegift forundrer tollerne ]