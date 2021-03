Slik kommer du deg forbi dørstokkmila

Nå ble alt stengt ned igjen akkurat i det vi begynte å glede oss til å være sammen ute i vårsola. Det kan ta piffen fra enhver, og det er lett å synke tilbake i sofaen for å vente på bedre tider.

Det er et faktum at veldig mange av oss beveger oss for lite i hverdagen, men det er ikke så mye som skal til, ifølge Aktivitetsrådets, Marianne Storm. (Lars Tore Berger)

– Det er nok flere grunner til at vi er for lite aktive, men de to største barrierene er tid og tilgjengelighet. Vi lever liv med mange oppgaver som skal løses, vi skal være på flere arenaer og tiden strekker ikke til. Mange har stillesittende hverdag med digitale møter og arbeid på pc. I tillegg bor i vi et land der det store deler av året er vind, regn, snø eller mørkt. Det er ikke alltid lett å finne tiden – eller motivasjonen – til å prioritere trene eller aktivitet. Dørstokkmila kan være både lang og tung å komme over, sier Aktivitetsrådets leder.

Her er hennes beste tips:

Få aktivitet inn i hverdagen!

– Det er enklere å bli mer fysisk aktiv dersom du baker det inn blant ukens gjøremål, og vår stillesittende hverdag har blitt et folkehelseproblem. Færre krav til bevegelse preger helsa vår. Men klarer du å etablere nye, aktive vaner, vil kroppen få fysisk aktivitet uten større innsats. Ta sykkelen istedenfor bilen, gå istedenfor å kjøre, ta trapp istedenfor heis. Bytt ut inaktivitet der det er mulig.

[ Her hopper Raja i det – vil spre aktivitetssuksessen til hele landet ]

Ta på treningstøy!

– Det er lettere å trene eller være fysisk aktiv dersom du har på deg klær til det. Ta frem favorittjoggebuksa eller en t-skjorte du kan bli svett i. Da er enklere å ta en joggetur eller å gå en tur når du leverer i barnehagen – eller om du vil ta en tur ut i lunsjen. Kle deg for aktivitet, og ha gjerne en treningsbagen klar i gangen. Det er mye lettere å komme i gang når klær og utstyr ligger klart.

Kom deg ut!

– Vi har nydelig natur, skog og kyst, og det finnes mange aktivitetsmuligheter i vårt nærmiljø. Bruk naturen til å spise middag ute, ta med barna for å se på stjernene eller lån naboens hund for en gåtur i skogen. Føler du deg ekstra sporty, kan du jo også teste ut de mange treningsparkene i Fredrikstad mens du først er ute. Å ha en tursekk klar i gangen gjør det enda enklere å komme seg ut. I naturen finner vi ro og får senket våre skuldre.

Har du tenkt over hvilken luksus det er å ta lunsjen i Fredrikstad-marka? Frisk luft og gode sanseinntrykk er minst like digg som en kafélunsj. (Fredrikstad Aktivitetsråd)

Gjør avtaler med deg selv!

– Vi har noen ganger lett for å overse våre egne behov i en stresset hverdag. Skal du klare å prioritere dette, kan det være lurt å sette av tid. Gjør avtale på når du skal være i aktivitet, skriv det inn i kalenderen og hold denne avtalen du har booket med deg selv. Disse avtalene kan være å finne en plass ute for å spise middag, ta en rask gange i nabolaget, trene sammen med en bekjent eller å sykle en tur og kjenne våren i lufta. Finn aktiviteter som passer deg og book det inn i kalenderen.

Finn egenorganiserte aktiviteter du har lyst til å gjøre

– Hva er det du liker aller best selv? Kanskje er det friluftsliv? Eller å spille fotball på kunstgressbanen? Eller savner du kanskje å leke deg med et skateboard eller buldre i nærmeste knaus? Eller er du blant dem som for alltid vil assosiere våren med å hoppe tau eller paradis? Kan du snike deg ut fra hjemmekontoret for å hoppe litt på barnas trampoline? Kjenn etter hva som gir deg glede, eller gå inn på Aktivitetsrådets hjemmesider for å finne inspirasjon.

[ Turbok-forfatter: – En solnedgang har alle tid til (+) ]

---

10 aktivitetstips i hverdagen

Walk and talk, avtal gå-møter med andre eller ta aktive telefonmøter Sykle til jobb, avtaler eller besøk Gå av bussen to holdeplasser tidligere enn planlagt Lek aktivt en gang om dagen Ta trapp istedenfor heis Gå til butikken istedenfor å kjøre Ta med familien i skogen og spis middag ute Velg parkeringsplass lengre unna Spis lunsj ute i kombinasjon med spasertur Ta deg aktive friminutt gjennom dagen

[ Lærer: – De første dagene var veldig ille. Vi lurte veldig, «hva skjer, hvordan går det med elevene, hvorfor er det så stille»? (+) ]