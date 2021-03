Ny brannstasjon: Nå skal kommunen vurdere åtte tomteforslag

Etter at eiendomssjef Voica D. Imrik og brannsjef Stein D. Laache gikk ut i lokalmedia i januar, for å fortelle at kommunen vil sette i gang leting etter en egnet tomt for bygging av ny brannstasjon, har administrasjonen nå åtte stedsalternativer å velge mellom.

Må ligge sentrumsnært

– Etter å ha bedt om innspill til ny brannstasjonstomt, fikk kommunen inn flere tilbud før svarfristen gikk ut 5. februar. Flere har vist interesse, og vi har til slutt åtte tomter som vi ønsker å vurdere videre, sier etatsjef for Bygg og eiendom, Voica Imrik.

– Vi har også aktuelle tomter i kommunens eie, men for å være sikre på at ikke private sitter på tomter som kan være enda bedre egnet enn kommunens eksisterende egne tomter, valgte vi å gjøre denne utlysningen. Skal den nye stasjonen tilfredsstille kravene til en moderne brannstasjon i de neste 60 år, er det viktig at vi gjør en grundig prosess nå, opplyser Voica D. Imrik i en pressemelding.

Hemmelige tomter

En ny brannstasjon vil ifølge Imrik antas å kunne koste mellom 250 og 500 millioner. Og må for å kunne innfri den såkalte dimensjoneringsforskriftene ligge innenfor «firkanten» Lisleby-Skåra-Værste-Smertu. Det er også et krav om at tomta må være minst 7500 kvadratmeter Denne størrelsen forutsetter at nærliggende veisystem kan brukes som et ekstra manøvreringsareal. Dersom dette ikke kan garanteres for, bør tomten være på minimum 8500 kvadratmeter, heter det i kriteriene fra kommunen.

Tomtene som nå skal vurderes videre er en ubebygget parsell langs Rolvsøyveien mellom Åsebråten og Høiendal, Hassingveien 38 og 40, Pancoveien 7 på Ørebekk, ei tomt langs Selma Nygrens vei på Værste tvers over eiendommen hvor de gamle kranene stod, Rolvsøyveien 87 (det gamle kommunelageret ved det tidligere krematoriet på Leie), Mosseveien 5a samt to tomter som Voica D. Imrik ikke ønsker å opplyse om hvor ligger.

– Videre saksgang nå er å evaluere tilbudene basert på gitte kriterier og tomtekvalitet. Dette blir gjennomført sammen med brannsjefen og prosjekteringsgruppen, sier hun.

Målet er at bystyret allerede før sommerferien skal konkludere på tomtevalget slik at den nye brannstasjonen – dersom tempoplanen følges – kan innvies i 2025.

Dagens brannstasjon er for liten

– Brannstasjonen tilfredsstiller ikke lenger kravene til godt arbeidsmiljø og det er for lite. Byggets begrensninger gir for dårlig fleksibilitet for videreutvikling og funksjonalitet, uttalte eiendomssjef Imrik til Demokraten i januar.

Men selv om administrasjonen og de ansatte gleder seg til å erstatte den 60 år gamle stasjonen på St.Croix med en ny, er det langt fra noe politisk konsensus om prosjektet.

– Det må være en norsk sykdom å rive ned eller flytte fra en bygning som bare er en generasjon gammel. Vi har de siste årene sett en rekke eksempler på at man velger å kvitte seg med bygninger som bare er noen tiår gamle i stedet for å vedlikehold og oppgradere. Hvis brannstasjonen på St. Croix er for liten, ja så må det vel være muligheter til å ta i bruk tomta tvers over veien hvor det ligger et parkeringshus som ikke er i bruk? spurte Høyres gruppeleder Truls Velgaard da byggeplanene ble lansert tidligere i vinter.