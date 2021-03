«Er brannstasjonen den nye møteplassen for aktive liv?»

Bare en av tre er nok fysisk aktiv. Mange har en stillesittende hverdag og helseplagene dette vil gi kan koste samfunnet dyrt. Allerede nå har vi store utfordringer med helsekostnader i Fredrikstad og dette bare øker. Vi trenger å bevege oss mer. Fysisk aktivitet gir mer overskudd, bedre helse og forebygger psykiske plager. Ved å investere i fysisk aktivitet, kan vi bidra til en friskere befolkning og lavere helsekostnader. Og det trenger vi her i Fredrikstad.

Vi trenger steder der det ikke er krav til inngang, penger, medlemskap, resultat eller oppmøte. Aktivitetstilbud du kan benytte deg av når du selv vil, og gjøre det du ønsker.

For det er faktisk det flest av oss driver med, hele 74 prosent, driver med egenorganisert fysisk aktivitet. Og da trenger vi arenaer for dette slik at flere kan være aktive, enda mer.

Vi har mange steder utendørs, men i kalde Norge trenger vi mer innendørs. Gratis, lavterskeltilbud der vi kan bedrive den aktiviteten vi vil.

I Bergen har de to FYSAK hus på lik linje som idrettshaller. Hallene er åpne fra kl. 10 til 22, helt gratis og for alle. Her kan du drive med turn, dans, bordtennis, klatring, kampsport, tricking, parkour, skate, calistenhics, akrobatikk m.m. Det er åpent for alle og det er ingen andre krav enn oppførsel og ta vare på utstyret.

Og det er her Bergen har vært banebrytende. De tilrettelegger for egenorganisert fysisk aktivitet slik at det kan bedrives året rundt, når vi selv ønsker. De holder kurs, arrangere grupper, arrangement og mer slik at flere kan finne sin interesse eller nye bekjentskaper. Dette er plasser for inkludering og integrering. Alle er velkomne og alle kan stille på sitt nivå.

I København har de GAME Streetmekka, som er en innendørs møteplass for lavterskel fysisk aktivitet og kultur. Her kan du drive med streetbasket, fotball, dans, parkour, yoga, street fit, capoeira og mer. Det er åpne treninger for dem som ønsker å bli med i et fellesskap. Huset satser på ung ressurs og utvikling av unge ledere. Effekten av dette stedet er økt følelse av fellesskap, tryggere nabolag og bedre lokalsamfunn. Barn og unge har blitt mer aktive, fått nye venner og lært seg kompetanse de benytter seg av ellers i livet.

Brannstasjonen har i mange år vært en viktig arena for å redde liv. Det kan vi fortsette med, gjennom lystbetont trening og aktivitet. En arena for mestring, utvikling, lek og moro. Kanskje til og med hatt gratis utlånssentral for idrett og friluftsliv på samme plass.

Men har vi råd til å investere i dette?

Eller rettere sagt, har vi råd til å la være?

Marianne Storm, daglig leder og Bjørn Røang, styreleder Fredrikstad Aktivitetsråd. (Privat)

