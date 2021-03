Nær 2 av 3 møter venner og familie ute i naturen i koronatid

Norsk Friluftsliv

I undersøkelsen svarer 61 prosent at de har truffet venner eller familie ute i naturen i vinter, som de under andre omstendigheter heller hadde truffet hjemme, på kafe eller lignende.



– Dette er enda en bekreftelse på at den norske turkulturen har vært en viktig nøkkel til livskvalitet under pandemien, sier Bente Lier, generalsekretær i fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Les også: Svinndal varde: En nesten magisk skogsopplevelse for store og små

Flytt møtene ut

Ikke overraskende viser tallene at muligheten til å møtes utendørs har vært ekstra viktig der man har hatt de strengeste tiltakene over tid. Blant Oslo-folk har hele 75 prosent vært sosiale i naturen som følge av korona.

Tallene viser også at unge har vært spesielt sosiale ute. Blant de mellom 16 og 24 år har 68 prosent møtt venner og familie utendørs, som de ellers ville møtt andre steder.

Lier mener det svært positivt at mange kommer seg ut og møter andre denne vinteren. Hun minner også om at mange sosiale treff som opprinnelig var ment å foregå innendørs, fint kan flyttes ut.

– I stedet for å avlyse hyggelige sosiale treff og aktiviteter, er det ofte fullt mulig å flytte dem utendørs. Nå mer enn noensinne trenger vi både positive opplevelser og sosial kontakt, avslutter hun.

Les også: En sniktitt på kommunens første luftetur til folket (+)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.