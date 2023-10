Musikkorps feirer 120 år med konsert

Fredag 27. oktober er selve bursdagen for det som er blitt et moderne janitsjarkorps, med medlemmer fra hele byen og tilstøtende kommuner.

Like gammelt som Fredrikstad Fotballklubb, har også Lisleby Musikkorps sine solide fotavtrykk i lokalsamfunnet. Og nå skal det feires – med «Ønskekonserten».

Korpset forklarer navnet på søndagens jubileumskonsert i Glemmen kirke i en pressemelding:

«Konserten blir en samling av våre musikalske favoritter. Korpsmedlemmene har fått komme med forslag til musikk de gjerne vil spille og et programutvalg opprettet en avstemming. Programmet du møter på jubileumskonserten er et resultat av det. Du vil blant annet møte norsk tradisjonsmusikk i «Bojarenes inntogsmarsj», «Fest Polonaise» og Christian Hartmanns «Høstvise». Du vil også møte janitsjarkorpsfavoritter som «El Camino Real» og «Second Suite for Band» av Gustav Holst», opplyser korpset.

Under konserten presenterer korpset også en solist fra egne rekker. Bjørn Helgesen, som har sin fartstid i korpset helt fra 1970-tallet, er flygelhornsolist på «Children of Sanches». Etter en utlyst konkurranse, vil «Arnhem» bli spilt som publikumsfavoritt.

Korpset ble opprinnelig forsøkt startet opp av arbeidere fra Wiese-bruket på Lisleby tidlig i 1903, men det var til slutt Lisleby Avholdslag som ble redningen for at korpset kunne stiftes og bli levedyktig, ifølge korpset.

Helgens 120-årsjubilant har aktive medlemmer fra 15 til 76 år og er med base på Lisleby samfunnshus en sentral aktør i lokalsamfunnet, blant annet med sitt store familiearrangement på Nøkleby skole 8. mai hvert år og med noen skolemusikanter som faste korpsmedlemmer.

Jubileet har på flere måter vært markert gjennom året, blant annet med gratiskonsert for Lisleby-folk i sommer og besøk i Fredrikstads danske vennskapsby Aalborg. Fredag har korpset sin jubileumsfest med flere musikanter, som selv feirer 40-, 50- og 60-årsjubileum i ulike korps. Feiringen rundes av med søndagens jubileumskonsert.

