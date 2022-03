Manusforfatter Hans-Petter Thøgersen intervjuer nå personer som har historier fra Hvaler under 2. verdenskrig. Her i samtale med Jan Håkon Tolfsen og Werner Vik, hvor deres fedre i 1944 var med i redningsaksjonen da et tysk fly styrtet ved Guttormsvauen på Vesterøy. (Privat)