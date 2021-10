Hege (51) åpnet antikvitetsbutikk på Hvaler – med en helt spesiell forretningsidé

Atten kilometer utover, litt vestover, ned og opp noen bakker – ligger Ekeberg. Nei, det er ikke Reodor Felgens hjemplass med eget dampysteri og TV-sender. Men Hege og Axel Dahlgrens virkeliggjorte drøm. På Spjærøy lever og ånder ekteparet for sin store pasjon, 1700-tallet. Nå er en av de nybygde portstuene tatt i bruk som antikvitetsbutikk.

Et hjem med antikviteter

Du leste riktig. I historiens nøysomme Hvaler-samfunn kneiser familievillaen som en herregård mellom store eiketrær. Løfter du blikket over de høye portstolpene blafrer flagget bak gammel mønestein. Umiddelbart tenker man at det svenske flagget vaier i vinden. Nei, dette er familiens flagg – med eget våpenskjold selvfølgelig. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Hege og Axel heiser flagg… eller bygger hus. For 14 år siden reiste de huset på Spjærøy, en bolig som ubemerket hadde glidd rett inn i Gamlebyen. Lidenskapen for antikviteter får utfolde seg i hjemmet vårt, forteller Hege Dahlgren.

– Vi er nok veldig spesielle, i vårt hus er det ingen ting som er nytt. Vår drømmebolig er et hjem kun med antikviteter. Men det er ikke et museum. Selvfølgelig har vi noen moderne fasiliteter, vi lever jo tross alt i 2021. Men i våre stuer er det kun den bærbare PC-en som tilhører vår tid, smiler Hege Dahlgren foran boligen, som også huser ektemannen Axel, tre barn og familiens åtte måneder gamle firbeinte venn Flora, en skotsk hjortehund.

I historiens nøysomme Hvaler-samfunn kneiser Dahlgrens familievilla som en herregård mellom store eiketrær. (Tomm Pentz Pedersen)

Navn som må forklares

Det hører med til historien at lidenskapen for gamle og vakre antikviteter ikke er rykende fersk hos ekteparet Dahlgren. Tidligere bodde de i en toroms bakgårdsleilighet i Oslo som de innredet med ulike stilarter som vokste fram på 1700-tallet. En leilighet og innredning som ble behørig omtalt i flere aviser. Sammen driver paret et malerfirma med spesialkompetanse innen dekormaling og restaurering hos private og i offentlige bygg.

– Antikvitetsbutikken her på Hvaler og våre øvrige virksomheter flyter naturlig nok sammen. Det blir en livsstil, sier Hege, som umiddelbart henleder oppmerksomheten mot butikkens gulv.

– Det ser ut som gamle fliser, men er et malt og marmorert furugulv med patina. Jeg vil ikke ha lakk eller sparkel på malte flater, det er viktig å kunne kjenne på materialet.

Midt i pandemien valgte Hege Dahlgren å åpne antikvitetsbutikken på Spjærøy, og ikke uten noen sommerfugler i magen.

– Nettbutikken vår var allerede etablert, men spørsmålet var jo hvordan den fysiske butikken kom til å gå. Jeg hadde ikke trengt å bekymre meg, kundene kom umiddelbart.

Navnet på butikken fikk dog en herskapelig NRK-profil til å reagere.

– Toppen Bech mente at butikknavnet Antiqua et Hodierna (Før og Nå) burde bli skiftet ut med et firmanavn som alle klarer å uttale, ler Hege.

– Jeg har ikke gitt meg og planlegger ingen navneendring, selv om det selvfølgelig er mange som må få en forklaring på hva navnet betyr.

Når jeg kommer inn i et hjem som mangler historiske elementer, er det første som slår meg – hvor startet livet til disse menneskene? — Hege Dahlgren, antikvitetshandler på Hvaler

Den lille butikken på drøye 30 kvadratmeter er fylt med spesielt utvalgte antikviteter. Sjekk også gulvet, som er malt og marmorert med patina. (Tomm Pentz Pedersen)

– Antikviteter er ikke hyllevarer

Den lille butikken på drøye 30 kvadratmeter er fylt med spesielt utvalgte antikviteter. Blant annet en empirekommode fra 1820, porselen, glass, kandelabre, utstoppede fugler, spisebord, stoler og barokke lysekroner, det meste fra 1700- og 1800-tallet. I 25 år har Hege Dahlgren drømt om å starte en antikvitetsbutikk, nå har det blitt en realitet. Under innkjøp av antikviteter har hun en ufravikelig regel:

– Jeg kjøper kun gjenstander som jeg gjerne skulle hatt selv. På en måte tenker jeg at det er et kvalitetstegn. Antikviteter er ikke hyllevarer som plukkes hvor som helst. Mange gjenstander bruker jeg lang tid å jakte på, og det tar tid før varene er her i butikken. Det gjør at jeg får et spesielt forhold til alt jeg kjøper. Når antikviteten blir solgt, er opplevelsen som en «deilig smerte», gliser hun og referer til eldstesønnens utsagn:

– «Mamma, med den innstillingen har du verdens dårligste forretningsidé». Selvfølgelig sagt med glimt i øyet. Saken er den at når ny eier blir like glad som meg, og elsker gjenstanden, da er jeg fornøyd.

– Jeg kjøper kun gjenstander som jeg gjerne skulle hatt selv. På en måte tenker jeg at det er et kvalitetstegn, sier Hege Dahlgren i sin antikvitetsbutikk på Hvaler. (Tomm Pentz Pedersen)

Antikviteter er også interiør

Antikvitetshandler Hege Dahlgren på Hvaler prater uavbrutt når temaet dreier seg om antikviteter fra 1600-, 1700- og 1800-tallet. Hvordan du kjenner ulik porselensglasur mot leppene når du drikker fra ostindiske kopper, brune møbler som igjen er på vei inn i norske hjem, senbarokk, kurver og rette linjer på møbelbein og den spennende tidsreisen tilbake til perioden gjenstanden ble produsert.

– Jeg tror den klassiske samleren er en utdøende rase. Typ samleren som skal ha alle stolpekannene fra Porsgrunn Porselen. Men samtidig tenker jeg at antikviteter også er interiør. Når jeg kommer inn i et hjem som mangler historiske elementer, er det første som slår meg – hvor startet livet til disse menneskene? Hvor er holdepunktene? Mange er fanget av «normer og regler» i innredning, gjerne preget av nabolaget, familie eller venner. Samtidig er det i tiden å være individualist, både når det gjelder klær, hjem og interiør. Det tror jeg kan være døråpneren for flere til å tenke antikviteter inn i hjemmet, mener Dahlgren, som oppfordrer alle til å følge sine drømmer:

– Det meste er mulig å realisere, med litt pågangsmot og vilje. Jeg forstår at de fleste ikke velger å bygge og innrede et hjem slik vi har gjort det. Men det er jo den unike sammensetningen som skaper dybde. Det jeg tror er viktig er å være kvalitetsbevisst når du velger produkter til ditt hjem. Setter du sammen moderne møbler, ulike interiørprodukter og antikviteter bør det være gjenstander av god kvalitet fra hver sjanger, slik at ikke noe faller gjennom. Det er noe vi gløder for, og håper vår lille butikk kan bidra til å vekke interesse og gi økt kunnskap. Rett og slett lære verdien av å omgi seg med vakre ting som har historie.

Siden oppstarten i fjor sommer har en del hytteeiere vært innom butikken og mange fra Oslo-området. Instagram er utstillingsvindu og kontaktpunkt for antikvitetsbutikken Antiqua et Hodierna.

– Vi har ingen faste åpningstider, kun etter avtale. Selvfølgelig er det ikke noe kjøpepress her hos meg, alle er velkomne. Ønsket er å gi andre inspirasjon, avslutter Hege Dahlgren, som må gi et siste interiørtips:

– Når jeg dekker bordet til fest, blander jeg alltid flere serviser. Prøv selv, en suveren samtalestarter og emne gjennom hele kvelden. Antikviteter skal nemlig brukes.

På Spjærøy lever og ånder ekteparet Dahlgren for sin store pasjon, 1700-tallet. Nå er en av de nybygde portstuene tatt i bruk som antikvitetsbutikk. (Tomm Pentz Pedersen)

