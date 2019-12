Hvem: Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (30)

Hva: Artist, låtskriver og produsent

Hvorfor: Avslutter karrieren under artistnavnet Katastrofe med konserter på City Scene i Fredrikstad 1. juledag og på Sentrum Scene i Oslo 18. januar.

Hvordan blir det å spille i hjembyen for siste gang som Katastrofe?

– Jeg gleder meg som faen! Det er veldig sjeldent jeg holder konserter i Fredrikstad, så jeg ble superhappy da jeg fikk inn den bookingforespørselen om å spille på hjemmebane i jula. Billettene går unna så det griner, så dette tror jeg blir sinnssykt trivelig.

Hvilke forventninger har du til kvelden på City Scene 1. juledag?

– Av erfaring vet jeg at Fredrikstad-folk er flinke til å drikke og dra på fest. Nå er de i julemodus, har vært på juleselskap med familien dagen før, og er klare for å gå ut og ta noen drinker. Da må det jo bare bli gøy!

Hvor lenge har du egentlig vært Katastrofe?

– Profesjonelt har det vært de siste fem-seks åra, men jeg begynte å kalle meg for det allerede på ungdomsskolen. Da drar det seg fort mot 20 år, gitt.

Er det vemodig at det nå nærmer seg slutten på et kapittel?

– Jeg må innrømme at jeg grugleder meg til akkurat det. Det blir jo litt rart å ikke stå fremst på scenen lenger, for nå har det stort sett gått i det samme i lengre tid, med konserter hver helg og i studio alle ukedager. Det har vært mesteparten av livet mitt de siste åra, så det blir på en måte som å si opp jobben sin for å gå til noe nytt og uvisst.

Hva skal du gjøre etter avskjedskonsertene i Oslo 18. januar?

– Da reiser jeg rett til Manila for å spille poker med noen kompiser. Jeg har en genuin poker-interesse, og noe av det som har irritert meg mye er at jeg ikke har fått spilt mer. Det har blitt veldig sporadisk, og gjerne gått to-tre måneder mellom hver turnering. Nå håper jeg det blir litt mer system på det. Ellers blir det å skrive og produsere mer musikk for andre, og jeg gleder meg til å få mer tid i studio i stedet for på scenen og foran kamera.

Men du er jo tross alt bare 30 år, er det ikke litt tidlig å trekke seg tilbake?

– Jo, jeg skjønner at det er en del som stusser over det. Men det handler mye om at jeg ble litt lei av å være Katastrofe og hele greia rundt, og hadde lyst til å prøve noe nytt. Om et år eller to, hvis det for eksempel kommer et rockeband på banen som trenger en vokalist, er jeg ikke helt fremmed for det. Katastrofe skal i alle fall begraves for godt natt til 19. januar, da er jeg «bare» Petter Bjørklund Kristiansen igjen, og så får vi se hva han skal finne på framover.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Aksjeanalyse på 1-2-3» (av Ole Thoresen, journ.anm.).

Lærte du noe av den?

– Nei, ha-ha-ha.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det å våkne opp hver morgen og kunne gjøre det jeg trives best med.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var gigantisk fan av Eminem. Det var delvis han som fikk meg til å begynne med musikk, selv om jeg så vidt hadde begynt å rappe litt før jeg oppdaget låtene hans, og trodde jeg var jævlig god. Det var jeg selvfølgelig ikke.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg kanskje er for flink til å si at «det ordner vi», kombinert med at jeg er litt distré. Jeg leverer alltid det jeg skal, men det hender vel at det kommer et par dager bakpå. Derfor skulle jeg ønske jeg var flinkere til å se litt an hva jeg får til før jeg lover meg bort.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg en feit kebab og drikker meg full på rødvin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mindre klimahysteri.

Er det noe du angrer på?

– Helt sikkert, men jeg kommer ikke på noe alvorlig. Jeg prøver å ha det gøy med alt jeg gjør, og hvis det ikke gir meg noe, så kutter jeg det bare ut.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det spørs litt hvor lenge jeg skulle stått der, da. Jeg tror jeg må si Petter Stordalen, så kunne jeg plukket opp noen gode tips.