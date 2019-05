GARDERMOEN (Dagsavisen): Fremskrittspartiet er bilpartiet i Norge. Om noen skulle være i tvil, var det nok meningen at den reserverte plassen foran inngangen til landsmøtehotellet i helgen skulle åpne den tvilendes øyne:

Veteranbiler og en og annen partibil var de eneste kjøretøyene som fikk slippe innenfor sperringene.

Også inne vises det at Frp satser på vei: «Bygg mer vei», står det på veggen av den lange gangen utenfor konferansesalen. Den røde løperen er erstattet av et teppe i veimønster – selvsagt en motorvei. Gule veiskilt, som på motorveien, leder delegater og besøkende forbi ballongene og blazerne med Frp-logo og vaffeljernene, og inn i selve salen.

Fremskrittspartiet har hatt samferdselsministeren i hele sin første regjeringsperiode, noe annet skulle tatt seg ut. Jon Georg Dale, «Goggen», et av partiets største talenter, har hatt posten siden høsten 2018. Han er supergutten som ble statsråd som 31-åring, og allerede har erfaring fra tre departement.

Det har likevel ikke bare vært hyggelig for super-Goggen å være blant sine egne denne helgen. Årsaken heter – først og fremst, men ikke bare – «bompenger».

LES OGSÅ: Da Frps utenrikspolitikere på Stortinget ble klar over innholdet i et resolusjonsforslag fra Oslo Frp, gikk alarmen. I kulissene ble det jobbet blant annet for å fjerne sylskarp Russland-kritikk fra uttalelsen

Stjerne uten glød

Dale nevnes av mange som den neste lederen i Fremskrittspartiet. Det blir mindre snakk om det etter denne helgen. Sylvi Listhaug, fra samme fylke men en rak motsetning til den saklige liberalisten Dale, ble innstilt som første nestleder.

Selv ble han ikke engang innstilt til en plass i sentralstyret i partiet.

Ryktene gikk i forkant av landsmøtet og under helgen om et benkeforslag for å få Dale inn i partiets sentrale organer. Selv vil han ikke være med på spekulasjoner når Dagsavisen treffer ham på landsmøtets første dag, men forteller heller hvor glad han er for at Sylvi er tilbake. Partiet trenger sine sterkeste kort, sier Dale.

Han fnyser av alle påstander om maktkamp i partiet.

– Dette har dere i media maset om i så mange år, med nye navn i potten.

Han avviser at han har vært spent før landsmøtet. Dale mener hardnakket at Frp har gjort det som er mulig innenfor dagens parlamentariske situasjon: De har klart å splitte monopolsituasjonen i veibyggingen, de har økt statens utgifter til nye veiprosjekter for å få ned den prosentvise andelen som dekkes av bompenger, og er nå i ferd med å bryte monopolet i jernbanesektoren.

Til landsmøtet har også fått en gave fra regjeringen som han kan presentere for partiet: Frp-statsråd Dale bevilger 200 millioner til å legge ned bomstasjoner.

Det er ikke nok, verken for partivennene eller for frustrerte velgere. 200 millioner utgjør nokså nøyaktig 1,5 prosent av den totale summen staten tar inn fra bilistene gjennom bomstasjoner i år, kunne NRK punktere gladnyheten etter noen korte timer.

LES OGSÅ: Frp-leder og finansminister Siv Jensen har ikke svar på hvordan Frp skal finansiere veibygging uten bompenger: «Godt spørsmål»

– Ikke én velger å miste

Det har spredt seg et bompengeopprør over landet, som ild i en tørr grasrot av velgere som «egentlig er Frp-ere», ifølge selvforståelsen på landsmøtet. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) stiller valglister i elleve byer og fire fylker til høstens lokalvalg. I Bergen er FNB oppe i 20 prosent på siste måling.

Jon Georg Dale erkjenner at det er et problem.

– Vi har ikke en eneste velger å miste, og vi har en jobb å gjøre med å få dem tilbake igjen, sier han til Dagsavisen.

Problemet skulle snart bli enda litt større.

LES OGSÅ: Sylvi Listhaug og Terje Søviknes er valgt til første og andre nestleder i Fremskrittspartiet. – Jeg er ikke kronprins, men Sylvi kan bli leder, sier Søviknes

Carl I. skjærer gjennom

Frp delte landsmøtet i ulike seminarer lørdag ettermiddag, for faglig påfyll og oppfyring før valgkampen. Dale ledet seminaret om samferdsel sammen med Morten Stordalen, samferdselspolitisk talsmann i Stortingsgruppa. De to innledet med en skryteliste over hva de har oppnådd i regjering, men det lå et tema og ulmet under hele seansen: Disse bompengene.

«Vi kommer tilbake til det», sa Stordalen flere ganger. Det fikk han rett i.

Mot slutten av møtet tok to av partiets veteraner ordet: Peter N. Myhre og Carl I. Hagen, begge fra Oslo Frp. Peter N. Myhre kunne fortelle at Oslo Frp vil ta av oljefondet og skrote alle bomstasjoner. Til entusiastisk applaus.

Så reiser Carl I. Hagen seg, og forteller at han lanserte et forslag på TV for noen timer siden.

– Jeg har informert Siv om hva jeg tillot meg å si, la han til.

– Først etterpå, vil jeg tro, roper Dale tilbake og ler.

Men det er ikke så gøy for ansvarlig statsråd og regjeringen det Hagen foreslår.

LES OGSÅ: Fredag ble hun statsråd, og lørdag ble hun 1. nestleder i Frp for alvor. Sylvi Listhaug tror Frp igjen kan bli et 20-prosentparti

Det er fra sine egne …

Hagen snakker om en kontekst der bompengelistene kan skape demokratisk kaos, og han nevner de gule vestene i Frankrike. Og lanserer forslaget sitt: Hagen vil at Frp innkaller til et møte med de andre regjeringspartiene, og sørger for at pressen sitter på gangen og venter på resultatet. På dette møtet skal Siv Jensen foreslå å bruke 100 milliarder av overskuddet i Statens pensjonsfond, utland – «oljefondet» – til å skrote alle bomstasjoner.

– Så kan Siv komme ut av møtet etter en halvtime og fortelle hva vi foreslo, og at de andre partiene har sagt nei. Og så dobler vi oppslutningen vår, sier Hagen.

Til voldsom applaus, og heiarop om at han er like god som før, ja at han er som en god vin.

Og Dale? Han må forsvare seg mot påstander om at de 200 millionene han hadde med seg til landsmøtet er symbolpolitikk.

– Det kan du si, men for dem som slipper å betale bompenger på de strekningene dette gjelder vil det ikke være symbolpolitikk, sier han.

Han lover også en lavere bompengeandel i neste Nasjonal transportplan (NTP), som han skal legge fram i 2021.

Det nikkes i salen, men jubles ikke.

En partikamerat fra Bergen understreker at det haster å gjøre noe med bompengene om partiet skal ha en sjanse i valget i høst, for i byen hans skriver den røde avisen at det er Frp som har ansvaret for bompengeopprøret, og budskapet selger som hakka møkk.

Etter sesjonen rekker Dale å få med seg de siste minuttene av kampen til sitt kjære Tottenham. Som taper 1–0 etter et mål i det 91. minutt, etter å ha fått to mann utvist.

Det er ikke Goggens helg. Og enda er det et døgn igjen.

LES OGSÅ: Vil bruke bistandspenger til å bekjempe overgrep mot barn i fattige land, fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen, og legge ned Medietilsynet: Dette er de viktigste vedtakene på Frp-landsmøtet

Én stemme til Goggen

Søndag er den avgjørende dagen på en landsmøtehelg. Da skal delegatene, de fleste slitne etter festmiddagen kvelden før, avgjøre hvem som får verv og hva partiet skal mene.

Sylvi Listhaug og Terje Søviknes velges til første og andre nestleder i partiet. Det blir kampvotering både om faste plasser og varaplasser til sentralstyret, men Jon Georg Dales navn kommer aldri opp på storskjermen i landsmøtesalen.

Under avstemningen over vararepresentanter til sentralstyret, kommer det likevel én stemme på ham.

«Uvisst av hvilken grunn», kommenterer Morten Wold på dirigentbordet, som opplyser om at stemmen forkastes siden Dale ikke stilte til valg.

Dale er ikke skuffet, sier han til Dagsavisen.

– På ingen måte. Jeg er veldig fornøyd det laget som er valgt.

– Du fikk én stemme. Hvem kom den fra?

– Det vet jeg ikke. Jeg ga tydelig beskjed om at jeg ikke ønsket noe benkeforslag på meg, sier Dale.

Grasrota tar opp kampen ...

Da er det hakket verre det som venter etter lunsjpausen: Et benkeforslag fra Carl I. Hagen i tråd med forslaget hans fra dagen før. Hagen vil tvinge Frps statsråder til å sette hardt mot hardt i bompengestriden.

– Det gir oss et svar på dette spørsmålet som har plaget oss så lenge, sier Hagen til Dagsavisen i pausen.

Det er synspunkt ledelsen i partiet og regjeringsapparatet ikke deler. Det Frp faktisk har klart på bompengeområdet, som å kutte andelen av bompenger som kreves for å bygge en ny vei, er et resultat av et finstemt kompromiss. Derfor stemmer også partiet for bompenger i Stortinget. Om partiet stiller seg bak et krav om å bruke av oljefondet for å kutte alle bomstasjoner, settes kompromisset i fare.

... og kjører over partiledelsen

Hagen går på talerstolen med sitt forslag – til stor applaus fra salen. Nyslått nestleder Listhaug, partiets mest populære politiker, er partiledelsens utsendte og går opp etter Hagen i et forsøk på å hindre at landsmøtet skulle pålegge partitoppene å gå tilbake til regjeringen med et krav om å stikke begge hender dypt ned i oljefondet. Hun legger ut om hvor enig hun egentlig er med Hagen, og hvor hardt Frp er mot bompenger. Det hjelper lite.

– Men spørsmålet nå er om vi trenger flere saker der vi ikke klarer å levere, sier hun.

Landsmøtesalen gir Listhaug noe hun ikke har fått på mange år. Spredt, uentusiastisk og lavmælt applaus.

Og så starter stormløpet mot en partiledelse som i løpet av 30 minutter kjempes i kne.

– Dette kan vi ikke leve med, sier Frank Morten Borgli, som legger til:

– Det er et være eller ikke være for oss. Bompengespøkelset må vekk.

Sigurd Sjursen går på talerstolen, og sier at partiet står ved et veiskille. Bompengeopprøret stikker av med Frps velgere. 200 millioner til fjerning av bomringer imponerer ikke ham.

– Folk skjønner ikke tekniske spørsmålet om at andelen går ned. Det er hva hvert enkelt må betale fra egen lommebok som teller, sier han.

Partitoppene gjør nok et forsøk på hindre at Hagens forslag blir vedtatt. Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, også han en populær mann på grasrota, banker inn poenger om hva Frp faktisk har fått til på bompenger. Salen er ikke imponert. Solvik-Olsen gjør et siste forsøk, raser mot Sp og Ap, og «sosialistene bakerst i salen» – altså journalistene. Men det er for sent.

Christian Tybring-Gjedde går opp og minner Solvik-Olsen om at Frp nå ikke debatterer med Sp og Ap – debatten er med egne velgere. Landsmøtet jubler. Partileder Siv Jensen resignerer, og tegner seg til debatten som siste taler.

– Vi har diskutert litt, sier hun med henvisning til partiledelsen på første rad, og vi hører stemningen i salen, fortsetter hun, til økende applaus fra salen.

– Det er helt greit at vi tar inn det punktet som Carl I. Hagen foreslår.

Forbeholdet hun legger til, er det usikkert hvor mange i landsmøtesalen som får med seg i seiersrusen.

– Men vi må jobbe for de punktene i resolusjonene som vi kan få til, og ikke skape falske forventninger hos velgerne våre.

Ikke Goggens helg

Etter at debatten er over og landsmøtet avsluttet, er det en fortsatt kampklar Dale som møter Dagsavisen. Han er fornøyd med at den opprinnelige resolusjonsteksten er vedtatt, det gir ham et forsterket mandat til å slåss mot bompenger, sier han.

– Tilleggspunktet til Carl sitter nok lenger inne å få gjennomslag for. Men det er et tydelig signal: Frp vil ha bort bomstasjonene. Vi befester rollen som bompengepartiet, sier Dale.

Carl I. Hagen kommer forbi.

– Da er det bare å si hvor mye penger du trenger, Jon Georg, så får Siv fikse det.

– Ja, det får bli slik, sier Dale.

Han smiler til Hagen. Men jobben til samferdselsministeren er ikke blitt enklere av partinestorens siste sprell. Dale vil likevel ikke være med på at det blir vanskelig framover.

– Det er dette som er så bra med Frp-folk. Vi er stolte og fornøyde med det vi får til, men vi vil alltid levere enda mer. Dette bidrar til å holde meg enda mer skjerpet, sier han.

All verdens entusiasme eller slagord kan likevel ikke skjule det: Det er ikke så enkelt å være ansvarlig statsråd fra Frp når bompengeopprøret herjer landet.

Det har ikke vært Goggens helg.