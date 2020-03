Dobbel sommermoro

– Det blir et spennende program og barna skal få velge aktiviteter de vil drive med. På Tjellholmen der vi har sommerleiren, er det både en løkke til ballspill, strand, robåter og masse mer, forteller initiativtaker Terje Bratland.

– Å gå fra to til fire dager krever selvsagt mer av oss som arrangør, men jeg har troa på at det her blir bra, for vi har fått med oss flere folk som blant annet har erfaring fra jobb i barnehage. Det blir gøy!

Trygg og kompetente voksenressurser

Sommerleiren på Tjellholmen er et gratis lavterskeltilbud til barn fra lavinntektsfamilier, og leirsjef i år som i fjor, er Markus Engen.

– Markus er en gutt jeg ble kjent med da han var bidragsyter det første året på Barnas aktivitetsdag i 2015. Han viste gode lederevner som leirsjef i fjor, og vi satser på ham og hans utvikling. Han sitter i styret vårt er flink, kunnskapsrik og lærevillig. Jeg har sett ham vokse som menneske, og han er virkelig en ressurs for oss og en solid leirsjef. Under hans ledelse er barna i de beste hender, sier Bratland.

I disse dager sender organisasjonen ut informasjon til alle offentlige kanaler i Østfold som jobber nært med målgruppen. På den måten jobber de for å nå de familiene som trenger tilbudet aller mest. I løpet av de fire døgnene på Tjellholmen får barna tre måltider om dagen, det blir servert frukt hver dag, og alt er gratis.

– Det blir noen hyggelige overraskelser også, men de kan jeg jo ikke røpe. Det ville blitt kjedelig, smiler Bratland, som likevel kan fortelle at de jobber med programmet nå.

Behov for flere frivillige

Selv om de allerede har mange på laget, håper Bratland at flere vil melde seg som frivillige i tiden som kommer.

– Vi trenger alt fra ungdom på 16 år og oppover. Pensjonister er også hjertelig velkomne til å bidra. Det viktigste er at du har et ønske om og kanskje også erfaring med å jobbe med barn. Hos oss vil du møte en salig blanding av våre eldste pensjonister og yngre krefter.

Dugnad

Denne gjengen kan snart få glede av sine nye lokaler på Leie, men først er det dugnad den siste helgen i mars. Terje Bratland håper dugnaden kan bli en fin dag og en mulighet for rekruttering av nye frivillige.

– I desember skrev vi en avtale med Fredrikstad kommune om et nytt lokale. I dette bygget har vi lager. Det er her vi skal skape utvikling i organisasjonen. Her vil vi ta vare på våre frivillige og skape et arbeidssted for oganisasjonen og en møteplass for de frivillige. Vi har allerede biljardbord og brettspill på plass, men for at vi også skal få det fint og trivelig, må det gjøres en innsats.

I dugnadshelgen skal det vaskes, ryddes, kastes og snekres. Terje Bratland oppfordrer de som ønsker å bidra til å stille med eget utstyr og godt humør.

– Om noen har lyst til å gi litt av sin tid, vil det bety mye for mange, avslutter han.