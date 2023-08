Hva tenker Pensjonistpartiet om våre veier?

Pensjonistpartiet ønsker å være helt klare på alle områder foran høstens valg. Det skal derfor ikke være den minste tvil om hva vi vil prioritere når det kommer til utbygging av våre veier eller hvordan vi tenker at våre veier skal finansieres.

Vi starter med å opplyse at det i partiets sentrale program står klart at staten skal finansiere våre veier uten bruk av bompenger. Vi kan derfor heller ikke lokalt støtte prosjekter som legger opp til bruk av bompenger, og bompenger har vi heller ikke stemt for i noen sak inneværende periode.

Vi ønsker nemlig ikke at skolekretser skal deles med en bom og at foresatte ikke skal ha råd til å dra på foreldremøter, at familier ikke skal ha råd til å kjøre sine håpefulle til ulike fritidsaktiviteter rundt om i distriktet eller at vanskeligstilte ikke skal ha råd til å besøke vårt vakre sentrum eller besøke sine slektninger.

Marianne Kristiansen, 1. kandidat i Pensjonistpartiet Fredrikstad. (arne Børresen)

Vi tror ikke engang næringslivet vil tjene på «å bomringe» sentrum, da mange vil vegre seg for å dra til byen og finne andre alternativer.

Pensjonistpartiet jubler heller ikke på noen måte over den planlagte veiutbyggingen av riksvei 109, som slettes ikke vil gjøre veien noe bedre enn den vi har i dag. Vi finner utbyggingen snarere som helt håpløs og svært lite fremtidsrettet, når enkelte partier vil vente og se om det trengs mer enn tre felt. Vi vet nemlig alt nå at det trengs fire felt, når vi ser på morgentrafikken og trafikken i ettermiddagsrushet. Vi trenger derfor ikke bruke penger på dyre utredninger og på at maskinene skal komme tilbake seinere og fordyre hele prosjektet.

Vi trenger heller ikke flotte autobahner for syklister som fordyrer veien, og for oss blir det heller ikke riktig at bilistene skal finansiere dyre sykkelstier, når vi alt har trygge, gode forhold for syklistene langs veien. Vi vil heller bruke pengene på en fremtidsrettet vei som vil hindre kø og utslipp.

Vår klare og viktigste prioritering er ellers først å få på plass ei ny bru over Glomma fra Omberg til Torp, noe både fylkes- og lokallag stiller seg helt bak. Det ser vi jo også er helt nødvendig hver gang noe uforutsett skjer i sentrum, for hele byen blir jo faktisk helt lammet. Da det her vil være omkjøringsmuligheter via den nåværende Fredrikstadbrua, kan vi derimot støtte bompenger her for å få raskest mulig fremdrift.

Deretter, i neste fase, får vi så få skikk på riksvei 109 med fire kjørefelt, da dette er en hovedvei til vårt sykehus. For oss er det derimot staten som skal bekoste dette prosjektet, så vi skrinlegger da hele «Bypakka», der det er forventet at innbyggerne skal bidra med betydelige beløp.

Skal det bygges veier, må det for øvrig bygges bedre enn det vi har i dag, ikke bygges som dårligere tilbud.

