Et kollektivtilbud som knytter Østfold sammen

Østfold Høyres valgprogram bygger på FNs bærekraftsmål nummer 11, som er bærekraftige byer og bygder. Da er et godt kollektivtilbud helt avgjørende for å binde byer og bygder i Østfold sammen på en bærekraftig måte, samtidig som arbeidet med omstilling til utslippsfrie og mer miljøvennlige kollektivløsninger vil stå i fokus. Vi har som mål å gjøre Østfolds kollektivtransport helt utslippsfri innen 2028.

Nå som nye Østfold dannes, er det på tide å se hele Østfold som en bo- og arbeidsregion. Østfold Høyre og lokalforeningene i kommunene, ønsker å oppheve de «usynlige» regiongrensene vi hadde i gamle Østfold, det må helhetlig tenking til for å lykkes med et godt sammenhengende kollektivtilbud.

Et kollektivtilbud som knytter nye Østfold sammen, er en av Østfold Høyres hjertesaker i dette valget. Det må være et kollektivtilbud som mange ønsker å benytte seg av med flere avganger, punktlighet og akseptable priser som de viktigste virkemidlene for å oppnå dette.

Sissel Rundblad (H), debatt. (Kenneth Stensrud)

Vi har listet opp noen av virkemidlene for et bedre kollektivtilbud i Østfold Høyres program. Vi ønsker blant annet å sikre at det gjennomføres et forsøksprosjekt med sterkt subsidierte priser i utvalgte byområder, med mål om å på sikt tilby dette for hele Østfold. Vi vil arbeide for en helhetlig sone- og takst struktur for hele Østfold i samarbeid med Vy, slik at billetter og månedskort kan brukes på tvers av buss og tog. Vi har som mål at alle tettsteder skal ha en minimumsfrekvens hver time i rushtid morgen og ettermiddag. I byer skal frekvensen økes til hver halvtime.

Vi vet det er mange innbyggere i Østfold, og spesielt Indre, som har dårlig forbindelse til Østfoldbyene og deres omland, og kanskje spesielt til og fra Sykehuset Østfold på Kalnes. Vi ønsker å arbeide for et bedre kollektivtilbud der buss korresponderer med togavganger.

[ Debatt: Nok om høyhotell på Sand nå ]

På en nylig pressekonferanse på Rakkestad stasjon der alle tre forvaltningsnivåer representert av toppolitikere fra Høyre, snakket for gjenåpning av togstrekningen Rakkestad-Sarpsborg.

Her ligger skinnene allerede, og strekningen har et nytt signalanlegg. Gjenåpning vil være bra for klima og miljø, og vil binde fylket sammen slik at vi kan utveksle kompetanse på tvers av kommunene, helt lik tanken bak løftene i Østfold Høyres program.

Ordførerkandidat Magnus Arnesen øyner en mulighet for at Sarpsborg kan befeste seg som kollektivnavet i Østfold, og at en slik togforbindelse vil gi et godt kollektivtilbud til blant annet sykehuset på Kalnes sammen med skyttelbusser fra Sarpsborg stasjon. Et slikt tilbud kommer ikke av seg selv, men krever samarbeid mellom partiene for å påvirke dagens regjering

Østfold Høyre ønsker å videreføre Vikens arbeid med omorganisering av Østfold kollektivtrafikk og sammenslåing med Ruter AS og Brakar AS. Vi må se på «tomkjøring» av busser, og vurdere en omlegging til flexitransport der transport kan forhåndsbestilles.

Vi må slutte å si at vi har ikke nok passasjerer, men bruke alle virkemidler for å øke passasjertallet. Da er det feil medisin å innskrenke mulighetene for å betaling. I Nedre Glomma kan man betale kontant, med busskort eller via app – ikke med bankkort. Debatten om busser og bankkort har rast i media siden slutten av juli, og fylkesråd i Viken, Olav Skinnes, ser ingen grunn til å gå tilbake på dette. Østfold Høyre vil jobbe for en gjeninnføring av muligheten å betale enkeltreiser med kort ombord i bussen.

Tiden er inne for at kollektivtilbudet blir så attraktivt slik at mange flere velger å reise kollektivt der det er mulig. I Østfold skal det være enkelt å komme frem dit man skal eller til et knutepunkt for videre transport.

[ Debatt: Høyre vil gjøre Fredrikstad til en nei-kommune ]