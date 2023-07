Christianslund og Holmen – potensiale for en byutvikling med grønne og blå lunger

Tom Christian Oe. Alnæs, listekandidat Fredrikstad MDG og styreleder i Christianslund borettslag. (Privat)

Ja, til god byplanlegging med satsing på tiltak for myke trafikanter i et grønt byrom! Og ja, til en byutvikling i samarbeid med Fredrikstads kunst- og kulturmiljø!

Christianslund og Holmen sett under ett har noen av Fredrikstads mest fattige områder ifølge Fredrikstad kommune sin levekårskartlegging i 2022. Riktignok er Christanslund-området som inngår i bydel Trosvik bedre stilt enn Holmen. Men i lang tid har disse bydelene bestått av blandet sosial og sosiodemografisk situasjon.

Samtidig er dette bydelsområder med boligarkitektur av høy standard og med et historisk sus over seg. Riktig vedlikehold er viktig for å bevare blant annet de mer velbygde boligene i Holmenområdet og opp mot Seiersten, boligområdet fra Christianslund-krysset og oppover Paul Holmsens vei og Christianslund Allé.

Og de flotte teglsteinsblokkene i Paul Holmsens vei i Christianslund som jo stammer fra Fredrikstad Mekaniske Verksted sin gullalder på 50-tallet. Disse blokkene bærer i grunn et litt Brooklynsk preg over seg og har en betydelig arkitektonisk verdi. Dette var tidligere boliger for funksjonærene på FMV på 50, 60 og 70-tallet.

Holmenområdet har et stort potensial for en byutvikling med grøntarealer og økte innslag av gode naturelementer som vil kunne løfte og bidra positivt til områdesatsingen i denne delen av byen.

En byutvikling som realiserer å åpne Veumbekken fra Oslogata til Glomma, vil gi liv og lys til bydelen. Det vil kanskje kunne etableres caféer, eller en bar med uteservering langs den åpnede bekken. Dette vil gi et fullstendig annet inntrykk av dette bydels område.

Mindre trafikk, rom for myke trafikanter, samtidig som området med sin historiske verdi med trehus og grøntarealer vil kunne bli en motvekt til den byutviklingen som skjer i andre deler av byen vår som vitner om massiv satsing på stål, glass og betong.

Vi trenger boligprosjekter i Fredrikstad som på mange måter blir motvekt til dette. Og gir helt andre byrom og byopplevelser mer i stil med dette områdets historiske byggestil.

Det er selvfølgelig en fare for at det vil skje en gentrifisering av området. Der tidligere arbeiderklassestrøk har blitt forvandlet til et område for middelklassen, og på mange måter har fortrengt tidligere beboere fra det som kan gå inn under begrepet arbeiderklassen.

Og det er jo ikke bare positivt.

Men en grad av gentrifisering vil kunne være positivt og gi et friskt pust til bydelen.

Det er jo ikke feil å gjøre et boligområde til et område som blir mer trendy og lysere, men da er det viktig at det skjer i godt samarbeid med beboere og det allerede oppstartede arbeidet med områdesatsing i kommunal regi. Og ikke minst i samarbeid med kulturfeltet i Fredrikstad.

På Holmen i dag er det jo et kunstnerkollektiv, Holmen Fellesverksted og NOVA Hutha Visingsrom. Området vil kanskje kunne få flere gallerier, utstillinger og bli et område med en kulturell utvikling. Og fellesverkstedet kan få fortsette, og utvikle, sine prosjekter til glede for enda flere elever og studenter og andre, frivillige og interesserte.

Så mitt bud er: Ja, til en byutvikling med åpen kulvert og åpning av Veumbekken i Holmengata!

Ja, til flere grønne og blå lunger i denne bydelen som har et stort potensial for et sosiodemografisk løft!

