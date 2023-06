Et hus for de svakeste

I bystyret 16. juni, ble det tatt en viktig avgjørelse: Det ble lagt inn midler til et svært etterlengtet hus. Et hus som skal ha som mål å sikre gode bo- og helsetjenester for voldsutsatte kvinner i aktiv rus. Disse kvinnene faller utenfor kriteriene for ordinære krisesentertjenester. Et slikt tilbud finnes faktisk ikke i Østfold.

For Arbeiderpartiet har dette vært en svært viktig sak lenge. Allerede i 2019 fremmet Ap på stortinget et forslag om å styrke krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer, men Frp stemte imot, og vi fikk ikke flertall. Det har nå endret seg, og i 2021 fremmet Sp et representantforslag som fikk flertall.

For kvinner i aktiv rus er både årsak, forløp og innhold i misbrukerlivet ofte annerledes og har andre konsekvenser enn for menn.

Helseminister Ingvild Kjerkol sa i 2021 «Vi har lenge ment at det haster å få på plass et likeverdig tilbud til voldsutsatte kvinner i aktiv rus. Jeg har tillit til at kommunene kommer til å gjøre sitt beste for at dette tilbudet kommer på plass raskt og på best mulig vis (07.06.21)».

Fredrikstad kommune jobber med å finne formen på huset. Det gjenstår fortsatt mye arbeid. Det vurderes nå behovene og hvilke økonomiske konsekvenser dette har, og hvordan Kattis hus skal utformes. Dette arbeidet vil være viktig frem mot budsjettarbeidet for 2024. Vi ser frem til å følge prosessen med å få plass tilbudet til det beste for kvinnene med behov for tjenesten.

Katti Anker Møller, som huset skal få sitt navn etter, var en norsk kvinnesaksforkjemper og sosial- og helsepolitiker. Hennes verdier passer som hånd i hanske med dette prosjektet. Hennes kamp var for de svakeste. Dette huset er også en kamp for de svakeste. Disse kvinnene har et sterkt behov for et kjønnsspesifikt tilbud.

[ Etterlengtet plan mot vold i nære relasjoner: – Dette er vi stolte av ]

For kvinner i aktiv rus er både årsak, forløp og innhold i misbrukerlivet ofte annerledes og har andre konsekvenser enn for menn. Kvinner rapporterer i større grad enn menn om vanskelige oppvekstsvilkår preget av rus, vold, overgrep og manglende omsorg. Mange har tidlig lært seg å sette sine egne behov til side til fordel for andre i familien. Dette har ført til at mange av kvinnene tidlig har erfart nødvendigheten av å opprettholde en fasade, og mange års trening i å klare det.

De fleste har høy terskel for å oppsøke hjelp. Kvinner i aktiv rus er en gruppe som ofte lever uregelmessige liv. Ofte har de nære avhengighetsforhold til andre enn de som tradisjonelt inngår i definisjonen av «nære relasjoner». Ofte er kvinnene avhengige av voldsutøver ved at det er denne personen som også er kilde til rusmidler.

Ifølge krisesenterloven fra 2010 skal alle som opplever vold i nære relasjoner, ha et gratis, lavterskel tilfluktssted. Likevel opplever kvinner som ruser seg, å ikke ha et krisesentertilbud, til tross for at de er blant de mest utsatte og sårbare gruppene i samfunnet.

Vi ble politisk oppriktig lei oss da det i debatten i bystyret ble sagt «å bevilge penger til dette og andre prosjekter er å skalte og valte med kommunens penger». Det er kunnskapsløst å kalle dette noe annet enn et viktig tiltak. Risiko og sårbarhet for vold øker ved rusmisbruk. Kvinner med rusproblemer er spesielt utsatt for å bli ofre for både vold og voldtekt.

Dette er en tjeneste med hjemmel i lovverket, og jeg er glad for at Fredrikstad kommune nå jobber med å finne den best egnede faglige tilnærmingen til opprettelsen av Kattis hus. Det viktigste for Fredrikstad Arbeiderparti er at kvinnene må bli møtt med åpne dører av personell med kompetanse og som forstår hvordan det er å leve med rus og vold.

[ – Kvinnedagen er ikke et angrep på mannen. Saken dreier seg om at vi må snakke om realitetene som skjer i samfunnet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen