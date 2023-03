Kvinnedagen: – Nå må vi lære oss å brøle mer

Hannah Berg (Rødt), Elin Tvete (Sp), Silje Waters (SV) og Helene Saloua Apenes Matri (Ap) er fire av totalt sju medlemmer i Fredrikstads 8. mars-komité.

– Kvinnedagen er ikke et angrep på mannen. Det er ikke det 8. mars handler om. Saken dreier seg om at vi må snakke om realitetene som skjer i samfunnet, sier en samstemt politikerkvartett.

Voldtekt som krigshandling

Komiteen har mye på plakaten for årets markering av kvinnedagen.

– Det blir appell av Marit Torp fra Dialogforum Østfold, og Helene Berg Abrahamsen holder appell om kvinnehelse på Fontenehuset, forteller komitéleder Helene Apenes Matri og legger til:

– Hovedparolen er ‘Solidaritet med verdens kvinner’. Jeg var nylig på ettårsmarkeringen for den russiske invasjonen i Ukraina. Der fikk jeg høre noen sterke vitnesbyrd om hvordan vold mot kvinner, i et land rammet av krig, brukes systematisk. Dette vet vi skjer i store deler av verden, nå skjer det også på europeisk jord. Kvinner risikerer å bli voldtatt som del av en krigshandling.

Silje Waters beskriver gjerne forskjellene i Norge:

– Selv om vi bor i et av verdens mest likestilte land, er det likevel forskjeller innen avlønning, hvordan man blir tatt imot på arbeidsplasser med mer – en rekke ting. Vi er ikke likestilte, selv om vi liker å tro det!

– Vi kan aldri gi opp kampen. Frigjøringen som er bygd opp de siste tiårene blir reversert med et pennestrøk hvis det kommer én feil person på feil sted, er Elin Tvete (Sp), Helene Saloua Apenes Matri (Ap), Hannah Berg (Rødt) og Silje Waters (SV) i Fredrikstads 8. mars-komité enige om. (Tomm Pentz Pedersen)

Kvinnehelse salderingspost

Fokuset på kvinnehelse står sterkt i årets 8. mars-program i Fredrikstad.

– Kvinnehelse favner mange, og utfordringene står i kø her i landet. Det er for liten forskning på kvinners helse – og typiske kvinnesykdommer. Vi henger etter. Det samme gjelder fødetilbudet. Du skal ut av fødestua så fort som mulig, det er i alle fall ikke en god løsning for førstegangsfødende, sier Silje Waters.

Hannah Berg istemmer:

– Vi går bakover i tiden. Tilbudet til fødende blir en salderingspost i sykehusbudsjettene. Viktige tilbud både under fødselen og i barseltiden legges ned. Kvinnehelserapporten som nylig ble presentert viser at det er mye man kan gjøre noe med uten at det skal koste mye penger, dette beviser bare at kvinnehelse er nedprioritert – også i Norge.

Helene Saloua Apenes Matri skyter raskt inn:

– Det som er urovekkende er at rapporten Hannah referer til sier akkurat det samme som den gjorde i 1999! Da satte jeg kaffen i halsen. Nå må vi lære oss å brøle mer. Dette er helt forkastelig – rapporten viser også at mange kvinner føler at de ikke blir hørt. Blir bagatellisert.

– Plager etter fødsler er jo heller ikke forsket på eller hensyntatt. Det er tross alt vi kvinner som vet hva en fødsel gjør med kroppen din, sier Elin Tvete.

Sammen mot vold

Statistikken om vold, voldtekt og overgrep som nylig ble lagt fram viser en dobling i antall kvinner under 29 år som sier de har blitt utsatt for voldtekt. Voldtektsofre i alle aldersgrupper øker og i kun fire prosent blir det sanksjoner mot gjerningspersonen.

Tall som krever felles handling, mener Helene Matri:

– Det er underlig at vi ikke alle sier: «Slik kan vi ikke ha det.» Både kvinner og menn burde i fellesskap reagere på rapportene vi ser. Vi tror selvfølgelig ikke at alle unge menn kommer til å utøve voldtekt, men vi må snakke om det. Løfte temaet.

Kvinnedagen handler om mer enn det mange tradisjonelt tenker, sier Apenes Matri.

– Når vi får spørsmål om hvorfor kvinnedagen må markeres og vi fortsatt engasjerer oss, er svaret at alle signalene i samfunnet gjør oss bare mer og mer innbitt på at denne kampen må vi ta. Vi kan ikke slutte å snakke om problemene. I tillegg er det noen som må gå foran. Når det er sagt, kampene skjer hver dag – i alle fora. 8. mars er dagen for feiring, markering og en kampdag.

Hannah Berg (Rødt), Helene Saloua Apenes Matri (Ap), Silje Waters (SV) og Elin Tvete (Sp). (Tomm Pentz Pedersen)

Reflekterte ungdommer

Elin Tvete har to jenter på 17 år. Ungdommens generelle samfunnsengasjement imponerer Senterpartipolitikeren:

– I forhold til mine døtre registrerer jeg nok at de ikke er så opptatt av kvinnedagen 8. mars. Men de er opptatt av å bli respektert som unge jenter, akseptert for dem de er. De opplever også hersketeknikker som unge jenter, men jeg opplever at jevnaldrende gutter viser respekt. Jeg er imponert over dagens ungdommer, de er veldig reflekterte.

Onsdag ettermiddag markeres kvinnedagen med appell ved Katti Anker Møller-statuen ved biblioteket. Deretter går demonstrasjonstoget med Trommis-jentene i front gjennom Fredrikstad sentrum.

På kinoen viser Filmklubb Fredrikstad: «Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles». Et filmdrama fra 1975 av den belgiske regissøren Chantal Akermans. Et hverdagsportrett av tre dager i en husmors tilværelse. Filmen er kåret til tidenes beste film i en undersøkelse gjort av British Film Institute (BFI), skriver Dagbladet.

Arven etter Shabana

På kvelden markeres kvinnedagen på Litteraturhuset med en panelsamtale om avdøde Shabana Rehmans kamp for kvinners frihet.

Morten Traavik, Vebjørn Selbekk og Kadra Yusuf deltar i panelsamtale på Litteraturhuset i Fredrikstad 8. mars. (Heiko Junge / NTB, Vidar Ruud /NTB og Jan Kåre Ness / NTB. )

Rehman mottok flere priser som samfunnsdebattant. Blant annet Fritt Ords pris sammen med Aslam Ahsan for arbeidet med å bygge bruer mellom kulturer. I 2019 feiret Rehman kvinnedagen under parolen «Vi er alle født fri».

Morten Traavik, Kadra Yusuf og Vebjørn Selbekk deltar i panelsamtalen, som blir ledet av Frithjof Eide Fjeldstad, debattredaktør i forskning.no.

Forfatter Morten Traavik fullfører nå et bokprosjekt Shabana Rehman begynte på før hun ble rammet av kreft. Journalisten Kadra Yusuf er blant annet kjent for TV-dokumentaren hvor hun med skjult kamera avslørte at norske imamer som oppfordret kvinner til å la seg omskjære. Vebjørn Selbekk er redaktør i den kristne avisen Dagen, og satt sammen med Shabana Rehman i Ytringsfrihetskommisjonen.

I Litteraturhusets ungdomssatsing ‘Stempel – for deg fra 15 til 19 år’ intervjues skuespiller IInas Alshimerty fra NRK-serien 17,18,19 – av ungdommer. «Det blir en spennende samtale om tilhørighet, om det å vokse opp i bein i to ulike kulturer og om det å følge drømmen sine og stå på det man tro på!» skriver Litteraturhuset.

