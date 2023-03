Vann forandrer liv

Fasteaksjonen gir mulighet til å redde liv i akutte kriser og katastrofer. Takket være innsamlede midler fra blant annet fjorårets aksjon, hadde Kirkens Nødhjelp mulighet til å gi nødhjelp til flyktninger da krigen brøt ut i Ukraina for over et år siden.

I Syria gir Kirkens Nødhjelp katastroferespons til jordskjelvrammede i form av mat, vann, hygieneartikler og tepper. Skoler, kirker og moskeer gir husly til mange husløse.

Kåre Rune Hauge, domprost i Borg bispedømme. (Den norske kirke)

Samarbeid med lokale partnere muliggjør rask respons når kriser og katastrofer inntreffer.

Fasteaksjonen gir også handlingsrom for å forandre liv på sikt – i form av tilgang på rent vann. Femtenåringen Deodata Julius i Tanzania er et eksempel på dette. Tidligere måtte hun gå tre timer to ganger daglig for å hente vann til familien sin. Hun ble trøtt og sliten av den tunge vannbæringen, og droppet ofte skolen.

Da landsbyen fikk brønn med midler fra Fasteaksjonen, begynte Deodata på skolen igjen. Nå drømmer hun om å bli lege.

Tilgang til rent vann gir positive ringvirkninger, og har forandret livet i landsbyen Deodata bor i. Vannbårne sykdommer er redusert, og rent vann har ført til bedre helse.

Vanntilgang gir også bøndene muligheter til å effektivisere jordbruket. Smarte dryppsystemer gir muligheter for tredobling av inntektene, og gjør også bøndene bedre rustet mot klimaendringer. Det er håp i en dråpe vann!

Årets innsamling her i Fredrikstad foregår i form av marked og sponsorløp i Kirkeparken, tirsdag 28. mars fra kl. 17.00 til 19.00. I sponsorløpet er det mulig å gi en sum penger, og få en konfirmant til å gjennomføre løpet på litt morsomme måter. Markedet byr på mat, lopper og barneaktiviteter.

Vi håper at du som leser dette ønsker å støtte årets Fasteaksjon i Kirkeparken. For dette tror vi blir gøy! Eller så kan du ganske enkelt gi et bidrag direkte på Vippsnummer 2426. Sammen forandrer vi liv.

