Det er penger å spare ved å tenke: Hva må - og skal - en kommune drive med

Av: Marianne Kristiansen, gruppeleder Pensjonistpartiet Fredrikstad

For første gang i denne fireårsperioden valget Pensjonistpartiet å ikke sette sitt navn på noen av de to fremlagte budsjettene. Pensjonistpartiets viktigste oppgave er nemlig å holde sine valgløfter til innbyggerne, noe vi så langt har klart, og det følte vi dessverre ikke vi kunne klare som medforslagsstillere til noen av budsjettene i år.

Ideelt sett hadde vi derfor stemt nei til begge alternativene, men med lovens krav om at man må støtte ett budsjett, landet vi på å støtte budsjettet fremmet av Høyre, Frp, Venstre og KrF, da vi klart føler dette best sikrer en verdig eldreomsorg og gir en minst mulig skattebelastning for våre innbyggere.

Ikke minst, la vi vekt på det vi har sett og hørt partiene stemme og si i ulike saker tidligere i år, og da fant vi det ikke akkurat som noe sjakktrekk å støtte partier som synes bygging av en ridehall til mange millioner kroner eller mener at det å dreie tjenestene til eldre og syke til mer hjemmebasert omsorg er gode ideer. Våre krav var ellers en forsikring om å beholde Fjeldberg - og Torsnes sykehjem også etter valget, sikre lærerstillinger og fortsatt eksistens for brukerombudet, fortsatt behandlingsridning på Hjørgunn, slanking av ledelsesstruktur osv.

Uten tvil er nemlig seksjonene Helse- og velferd og Utdanning og oppvekst de viktigste for Pensjonistpartiet, og vi protesterer alltid høylytt når vi hører «Prosjekt bærekraft 25» nevne muligheter for millioninnsparing i disse seksjonene, der det i møte etter møte stadig rapporteres om økede brukerbehov, tyngre brukere, sårbare elever og barnevernsbarn som daglig trenger hjelp og støtte. Vi tror nemlig ikke det er mulig med særlig innsparing her.

Høylytt protesterer vi også når det snakkes om bruk av dobbeltrom som et innsparingstiltak på våre sykehjem, og vi vil at folk som ønsker en sykehjemsplass skal få det, ikke tvinges til å bo hjemme om de føler seg utrygge. Vi gir ikke engang slipp på tanken om plasser på Emil Mørch, da vi synes det vil være langt bedre å ha midlertidige plasser der, fremfor å satse på plasser på deler av det nåværende Fredrikstad korttidssenter, som veldig snart blir til en støyfull byggeplass, helt uegnet for eldre og syke mennesker.

Ei heller vil vi selge Furutun, eiendommen vi fikk for en billig penge, selv om vi langt heller hadde sett bygget brukt til annet formål enn til et gedigent avlastningssenter.

Dessverre ser vi heller ikke at vi kan bruke ubegrenset med penger på Arenaen, og eiendommer kan i alle fall ikke selges for å finansiere den. Vi støtter derfor et privat offentlig samarbeid for å realisere hallen.

Vi ser det heller ikke som fornuftig å selge ut Fredrikstad energi eller aksjene i Fredrikstad fjernvarme for kortvarig lykke, for hva har man så, ved seinere stormer?

Vi ønsker derimot å ta titt på hva kommunen egentlig driver med og samle likelydende prosjekter, og vi tror virkelig det er penger å spare ved hele tiden å tenke: – Hva må- og skal- en kommune drive med.

Vi mener til slutt at det vil være veldig ugreit å godta at private kjøp forsvinner når det gjelder BPA-tjenester, og vi synes også at brøyting av veier klart er en kommunal oppgave.

