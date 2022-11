Verdens korteste ønskeliste

Av: Distriktsleder May Gander, SOS-barnebyer Østfold

Om vi for et øyeblikk fryser tiden vi lever i og ser på jordkula vår utenfra, er det dessverre et trist syn: Vi har flere pågående konflikter nå enn vi noen gang har hatt de siste 60 åra. Store klimautfordringer gir mer tørke, flom og sult. Ringvirkninger i form av mer vold, traumer og en voldsom økning i stress og psykiske problemer som vil forplante seg i generasjoner. Samtidig øker mistilliten og ulikheten. Det er mer polarisering, politisk uro, økonomisk usikkerhet og fattigdom. I grunn mer av alt vi trenger mindre av.

Og når krig og katastrofer rammer på løpende bånd, er det alltid barna som rammes hardest. Det er som en dominoeffekt hvor den ene dårlige nyheten etter den andre dytter nye brikker over ende. I enden står de mest utsatte blant oss – et barn som har mistet foreldrene sine eller står i fare for å gjøre det.

Alt de ønsker seg til jul, er omsorgsfulle voksenpersoner som har tid og overskudd slik at de kan få lov til å være barn.

[ Debatt: God alternativ omsorg kan ikke stoppe ved kommunegrensa ]

For det er ikke lett å være en god mamma eller pappa om hver dag er en kamp for å overleve. Noe av det viktigste vi gjør i SOS-barnebyer er derfor å styrke familier. At utsatte familier kan få mer ro, enten det er gjennom å dempe økonomiske bekymringer, bearbeide traumer eller tilrettelegge for skole, utdanning og en trygg og forutsigbar hverdag.

May Lie Gander, leder for de frivillige i SOS-barnebyer Østfold (Privat)

I Norge er det ofte rus eller vold som er årsaken til at familier splittes. Globalt er fattigdom den klart mest utbredte grunnen til at barn blir stående uten omsorg. Dette er noe vi sammen kan gjøre noe med.

I år sender NRK reprise av den prisbelønte julekalenderen Snøfall. Selma, som er seriens hovedperson, ønsker seg til jul en familie. Men det er bare Julius, selveste julenissen, som kan blåse lys i glasskuler og på den måten oppfylle ønskene som barn over hele verden har sendt ham.

Alt vi i SOS-barnebyer ønsker oss, er å oppfylle det samme ønsket som så altfor mange barn i år har på ønskelista si. Ønsket om å ikke være alene.

Heldigvis er vi mange som sammen kan blåse litt lys inn i den jordkula vi bor på.

[ Fortvilte foreldre sender SMS om natten ]

[ Ekstrem fattigdom øker i Latin-Amerika ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen