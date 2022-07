Kjærligheten vil alltid vinne over hatet

Aleksander Eide, styremedlem Fredrikstad Pride (Privat)

Lørdag skulle det være en festdag og det skulle gå mange titalls tusen mennesker gjennom Oslo. Jeg var én time fra å gå på toget da paraden ble avlyst, og dette på grunn av at en terrorist velger å skyte på folk som skal feire kjærligheten.

Dette skulle vært en spesiell feiring. Ikke bare på grunn av at det er tre år siden sist, men siden det er 50 år siden avkriminalisering av homofili i Norge. Dette skulle være en stor dag som ble ødelagt av en terrorist, og det viser hvorfor vi fortsatt trenger Pride i Norge i 2022, og hvorfor det er enda mer viktig å vise mangfoldet i samfunnet.

Når man også hører om skoler som blir frastjålet prideflagg og leser kommentarer som sier at man må beskytte barna mot Pride så er det enda flere tegn på at man trenger å feire Pride og hva det står for. Man trenger tydeligvis etter denne lørdagen å vise enda flere folk mangfoldigheten i samfunnet.

Heldigvis så så man på lørdag at folk ikke blir skremt av terrorister da flere tusen valgte å gå gjennom Oslo selv om den offisielle paraden ble avlyst. Sånn burde det være også, for man skal ikke la seg skremme av terrorister til å ikke leve sine normale liv.

Derfor synes jeg også det er veldig bra at mange rundt i verden nå har støttemarkeringer i solidaritet med Oslo ved å lyse opp regnbuefargene i Berlin, eller ved å henge opp det vakre Pride-flagget rundt omkring.

Det viser at kjærligheten alltid vil vinne over hatet og det viste man også etter 22. juli ved rosetoget.

Heldigvis så er de fleste i Norge aksepterende mennesker, men så lenge det finnes meninger som får terrorister til å skyte på folk, så trenger man også Pride i 2022. Det er veldig tydelig etter denne lørdagen hvor jeg også jeg hadde gledet meg til å reise til Oslo for å gå i paraden.

Da er det bare å kjempe videre. Som de sa i spontanparaden lørdag: «Kampen fortsetter!»

Love is love!

