Hvor vanskelig er det å være en helt ålreit person?

Av: Helga Aakre, Fredrikstad SV, rådgivende utvalg for mangfold og inkludering

De som ytrer seg nedsettende og direkte hatefullt mot skeive, muslimer og melaninrike er ikke så mange, men omfanget øker, og de tar og får mye plass. Noen av dem sitter ved tastaturet og kommenterer hatefullt på artikler eller innlegg, andre skriver fordømmende innlegg selv. Noen av dem får til og med beskytta plass på torg, rundt om i forskjellige byer, til en vanvittig kostnad. Felles for dem alle er at de snakker nedsettende, fordoms- og hatefullt om andre mennesker.

Helga Aakre, Fredrikstad SV, rådgivende utvalg for mangfold og inkludering. (Hermund Lybeck Kjernli)

Fordommer er noe vi alle innehar, i større eller mindre grad. Vi har lett for å dømme andre mennesker, uten egentlig å kjenne dem. Med utgangspunkt i forenklede oppfatninger om grupper plasserer vi folk i bås, og fordommene våre kan hindre oss i å se enkeltpersoner som nettopp det de er – unike personligheter. (filosofiskolen.no)

Dette påvirker hvordan vi ser på verden, og det har konsekvenser for samfunnet vårt.

Diskriminering har en svært ødeleggende effekt både på enkeltmennesker og på samfunnet som helhet, og den kan få forferdelig konsekvenser. I går ble 2 personer drept og 21 personer skutt og skadet på gata i Oslo, kun for å være den de er. I forrige uke ble en familiefar slått helseløs i Sarpsborg. Han gikk med regnbuearmbånd på et utested.

[ Kommentar: Friheter under angrep ]

Frihet for alle skjer ikke av seg selv og vi kan ikke ta den for gitt.

Frihet for alle bygges millimeter for millimeter, og den kan rives, om vi ikke er på vakt, meter for meter.

Hvordan vi snakker om, og med, hverandre er avgjørende. Vi har alle et ansvar for vårt fellesskap, vårt samfunn og våre medmennesker.

Vi lever med, og i, et mangfold. Det er en sunn samfunnsnatur, og det er godt for utviklingen vår. Uten mangfoldet blir vi enfoldige, og gjennom å leve i mangfold kan vi bli klokere og bedre mennesker. Å utvikle oss, å lære mer og å få en større forståelse; Det er vel noe vi alle ønsker?

Hvor vanskelig kan det være å møte mennesker med aksept, nysgjerrighet, medmenneskelighet og forsøk på forståelse? Hvor vanskelig er det å være et helt ålreit menneske?

Et angrep på noen av oss, er et angrep på oss alle.

Vi har et felles ansvar i å stå opp mot hat og vold. Alle mennesker skal slippe å oppleve ubehagelige, diskriminerende og truende handlinger.

Vi skal ha et samfunn der alle mennesker kan leve fritt og bevege seg uten frykt.

Kampen for frihet, solidaritet, menneskeverd og kjærlighet har aldri vært viktigere.

[ Mange av Heges venner har fått regnbueflagget ødelagt eller revet ned ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen