Hva er problemet til stortingspolitikerne?

Det har ikke gått noen hus forbi, at stortingspolitikere allerede er av de høyest lønnede i landet. De har også tilgang til pendlerleiligheter om de bor noen kilometer unna Stortinget. I tillegg får de reisefradrag når de drar på betalte turer til «all inclusive»-hoteller, med treretters middager daglig under hele oppholdet. Det har i hvert fall ikke gått meg hus forbi, som tidligere samboer med tidligere Organisasjonsleder i Høyre.

Nå vil de overprivilegerte ha enda høyere lønn, siden deres allerede for høye lønn, ikke dekker hevede priser godt nok, umusikalsk sier noen, det er rett og slett en fornærmelse overfor resten av befolkningen.

Jeg skammer meg snart over å i det hele tatt være medlem av et politisk parti, for det er snart ikke partier og politikere som kan representere meg

Hva skal stortingspolitikerne nå si til minstepensjonistene som lever under fattigdomsgrensa? Hva skal de si til de helt og delvis uføretrygdede som ble ranet av Erna Solberg i åtte år, og som Arbeiderpartiet vil ta enda mer fra rett før jul? Hva har de tenkt til å fortelle barna og andre som lever under fattigdomsgrensen, som måtte stå i lange køer utenfor fattighusene rundt om i det ganske land så sent som i går?

Pandemien kjørte bedrifter i bakken, ansatte ble permittert en masse, og nå sliter de overlevende bedriftene å komme på beina igjen for at de ikke får nok ansatte. Ansettelses-boom sier regjeringen, ja, såframt man har fagbrev innen for hotell- og restaurantnæringen, ja. Hva skal stortingspolitikerne si til alle småbarnsfamilier med høyt lån, nå som renta skal opp to ganger i juni, til rekordnivå de siste årene, når de må velge mellom å kjøre bilen eller betale strømregningen eller mellom å få mat på bordet eller selge huset?

Snart kommer folkeopprøret, og det kan bli hardt.

Jeg lurer også på hva de skal si til meg, som delvis uføretrygdet, lavtlønnet, elev ved Daghøyskolen i Fredrikstad, så vidt økonomi til å ha mat hver dag om jeg handler First Price-produkter på KIWI, må gå med den samme vinterjakka som for fem år siden, og de samme sommershortsene jeg kjøpte i 2017? Heldigvis finnes det vaskemidler som fullstendig ikke ødelegger klærne.

Ja da, et i-landsproblem, men jeg lever faktisk her, og må dele gate med regjeringsmedlemmer i Senterpartiet som er en av de som vil heve lønna si, sammen med høyresiden.

Jeg skammer meg snart over å i det hele tatt være medlem av et politisk parti, for det er snart ikke partier og politikere som kan representere meg, foruten de i Rødt, men så venstrevridd er jeg dessverre ikke.

Skal stortingspolitikerne snart anskaffe seg noen speil, speil de kan snakke til, kanskje et magisk et, som gir stemmen til folket i respons, slik at de endelig kan få inn, med sølvskjeene de er i besittelse av, at nå er det nok!

Jeg tviler, mer vil ha mer, de fattige blir fattigere, de rike blir rikere, Leonard Cohen sa det, alle har sagt det, men jeg trodde aldri at politikerne på Stortinget med full bevissthet satte denne sannheten til livs, mens de spiser for kulinariske sauser i stortingskantina, hvor ikke engang potetene er skrelte. De burde gå i skammekroken og tenke seg nøye om. Snart kommer folkeopprøret, og det kan bli hardt.

Snu før det er for sent, tilliten til våre folkevalgte ble ikke skapt på en dag, men nå er det fare for at tilliten blir brutt på noen få strakser. Den skal bli vond å skape på nytt.

