Det går nå inflasjon i nyheter om inflasjonsrekorder som faller. Nye tall her hjemme viser at prisveksten ikke har vært høyere siden 1988. I Danmark har den ikke vært så høy siden 1982. I USA må vi også 40 år tilbake i tid for å finne inflasjon som på dagens nivå.

Vi lever nå i en uforutsigbar tid

Det er en brutalt bra oppvåkning verden nå opplever etter mange år med lave renter. Generasjoner har blitt vant med at penger i praksis er gratis å låne. Nå får mange virkeligheten rett i fleisen. Den norske gjeldsgraden er høy. Samtidig fortsetter boligprisene å stige her hjemme. Særlig i byene der presset er stort. Det samme mønsteret finner man i andre storbyer ute i verden. Penger flyttes fra usikker børs til eiendom med evigheten som horisont, og det er åpenbart mye kapital tilgjengelig.

Her hjemme økte inflasjonen fra mai i fjor til i år med 5,7 prosent. Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for 2022 sprenges nå i filler. Også den såkalte kjerneinflasjonen stiger mer enn forventet. Utsiktene er dårlige. Drivstoffprisene fortsetter å stige og er ventet å bikke 30 kroner literen i sommer. Og verre, matprisene spås å kunne øke med ti prosent framover. 1. juli setter matvaregigantene opp sine priser. Det vil merkes godt av alle. Mest hos de med minst.

Det ekstreme prispresset møtes med renteøkninger. Slik vil myndighetene trekke penger inn fra husholdningene for å dempe etterspørselen og gjenvinne kontrollen over prisene. SSB spådde fredag morgen at den anslåtte rentebanen fra Norges Bank blir krappere enn forventet. Byrået tror at Norges Bank allerede nå i juni vil skru til renta med 0,5 prosentpoeng, etterfulgt av nye 0,5 i løpet av høsten.

Antatt nivå for styringsrenta i Norge neste år er 2,5 prosent. Det betyr en lånerente for folk flest på 4 prosent. Men spådommene har bommet før og det viser at vi nå lever i en uforutsigbar tid. Renta kan bli enda høyere, og det er grunn til å innrette seg og sin husholdning på betydelig tøffere år. Nordmenn har mye gjeld, og svært få av oss, bare seks prosent, har bundet renta.

