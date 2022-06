Folk sliter ut helsa for å klare seg. Det skal ikke være sånn i et rikt land som Norge, mener renholder

– Vi har en av de tyngste jobbene, som også er en av de dårligst betalte. Så vi er helt avhengig av at pensjonsordningen for nettopp oss sliterne er god, da vi har mye mindre mulighet til å spare selv. Og det er samtidig som det blir satt av mindre til oss, nettopp fordi vi tjener mindre. Så vi blir på en måte alltid taperne. Som regel også i et helseperspektiv, sier renholder og tillitsvalgte Naemy Trandum Aasen. (Jan-Erik Østlie/FriFagbevegelse)