Tråkk til for verdens sykkeldag

«Verdens sykkeldag er en anerkjennelse av sykkelens verdi for mennesker over hele verden», er budskapet fra generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening. I 2018 vedtok alle medlemslandene i FN en generalforsamlingsresolusjon som erklærte 3. juni som verdens sykkeldag. Hensikten med dagen er å feire sykkelens mange fordeler, både for miljøet, og den fysiske og psykiske helsen.

En fersk undersøkelse fra Syklistforeningen viser at økonomi, helse- og tidsaspektet er de største årsakene til at vi bruker sykkelen i hverdagen. Samtidig viser nasjonal reisevaneundersøkelse at det er mange som ikke får ta del i disse gevinstene. Vi ligger langt bak regjeringens mål om at åtte prosent av alle reiser nasjonalt og tjue prosent i de større byene skal tas med sykkel.

I Nedre Glomma har vi i Syklistforeningen i mange år samarbeidet med kommunen, fylkeskommunen og staten om bedre tilrettelegging for sykkelbruk. En del gode tiltak er gjennomført, det er avsatt økte ressurser til dette området i kommunene og viljen hos våre lokalpolitikere er positiv. Men mye gjenstår.

Det er et stort potensial og store gevinster å hente hvis det ble tilrettelagt for at flere kan bruke sykkelen i hverdagen. Nedslående statistikk viser at 50 prosent av alle reiser med bil er under tre kilometer, og 40 prosent av alle arbeidsreiser er under fem kilometer. Likevel er det kun 4–5 prosent i vårt område som bruker sykkelen til arbeid.

Det må oppleves trygt, forutsigbart og hensiktsmessig å sykle. I Nedre Glomma trenger vi et først og fremst et sammenhengende sykkelveinett, helst separat fra bilvei og gangvei når plassen tillater det. Får vi det på plass, vil mange flere kunne oppdage gevinstene ved sykling.

10 gode grunner for å sykle:

1. Sykling er bra for helsa – både mentalt og fysisk. Norge er ifølge tidsstudier den nest mest stillesittende nasjonen i Europa. To av tre voksne nordmenn oppfyller ikke Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. 30 minutter med daglig sykling vil i snitt gi tre ekstra leveår og fem ekstra år med god helse.

2. Sykling gir stor samfunnsøkonomisk gevinst. Stillesittingen koster samfunnet enorme beløp hvert år. Helsedirektoratet har beregnet at den samfunnsøkonomiske helsegevinsten av å sykle er hele 26,38 kr per syklede kilometer.

3. Sykling styrker bunnlinja. Investering i medarbeideres helse gjennom tilrettelegging for jobbsykling er en investering på bunnlinjen gjennom lavere sykefravær, økt produktivitet og reduserte kostnader til bilparkering. En av Norges største IT-selskap startet et sykkelinitiativ for sine ansatte og nær 500 av 1600 ansatte begynte å sykle regelmessig. Dette bidro til en reduksjon i sykefraværet fra ca. 8 til 2 prosent, som igjen sparte bedriften for flere titalls millioner årlig.

4. Sykling reduserer klimagassutslippene. Norge har påtatt seg klimaforpliktelser gjennom blant annet Parisavtalen. Med unntak av noe CO₂-utslipp i forbindelse med produksjon er sykkel et nullutslipp fremkomstmiddel. Sykkelen er en del av løsningen for å redusere klimagassutslippene på korte reiser.

5. Sykling skaper mer attraktive, sunnere og tryggere byer for alle. Verden og Norge urbaniseres i høy hastighet. Veier og parkering krever store arealer, mens sykkel er svært arealeffektivt. På en 4 meter bred vei er det plass til sju ganger mer sykler enn biler. Ved å prioritere myke trafikanter øker mobiliteten og aksjonsradius for alle grupper – også barn og eldre – med den økte frihet og livskvalitet det innebærer.

6. Sykling gir tilgang til naturen og menneskene. På sykkelen er du i direkte kontakt med omgivelsene, naturen og menneskene rundt oss – med alt det innebærer av lukter, lyder, synsinntrykk, sosial omgang og opplevelser.

7. Sykling gir de beste ferieminnene. Sykkelturer og sykkelferie kan tilpasses alle aldre og alle formkurver. Ingen sykkeltur er for kort og (nesten) ingen er for lang. Noen velger å sykle Norge på langs, mens andre foretrekker sykkelturer i nærområdet. Sikkert er det at du husker sykkelferiene mye bedre enn de fleste andre ferier – fordi du var aktivt til stede hver eneste meter av turen!

8. Sykling reduserer belastningen på veinettet. Noen av oss er nødt til å bruke bil, men må ofte sitte i kø. Det skal ikke mange prosent nedgang i biltrafikken til før køene blir borte. Hadde alle voksne med under 10 km til jobb valgt sykkel én tilfeldig dag hver uke, ville langt færre av de som må bruke bil sittet i kø – til store besparelser for samfunnet.

9. Sykling øker konsentrasjonen. En undersøkelse av 20.000 danske elever viste at fysisk aktivitet på vei til skolen, var den ytre faktoren som påvirket konsentrasjonen mest positivt, mer enn for eksempel om elevene hadde spist frokost. Av aktive transportformer kom sykling best ut.

10. Sykling er gøy. Sykling har skapt gode opplevelser i over 200 år. Gjennom tur, trening, konkurranse, hverdagstransport og ferie har sykling skapt opplevelse av mestring og frihet for generasjoner av mennesker over hele verden. Samfunnet har forandret seg enormt mens sykkelen er relativt lik. Den største endringen har kanskje kommet med elsykkelen. Med elsykkel er ikke bakker lenger et problem, og du kan komme på jobben uten å være svett.

Tråkk til for verdens sykkeldag og fremtiden - og opplev sykkelgleden!

