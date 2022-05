De folkevalgte strir med andre problemer enn oss vanlige

Av: Joachim Agerup Løkkevik, forfatter, medlem av Arbeiderpartiets Homonettverk, og elev ved Daghøyskolen i Fredrikstad

Rett før Kristi himmelfartsdag fikk vi vite at en anonym klager på Stortinget hadde fått nok av at potetene på stortingskantina for sjeldent var skrelte, og at det heller ikke er ølservering hver dag, klagen fikk gjennomslag. Ikke nok med det, maten er for hipp, grønnsakene for ungdommelige og sausene for kulinariske. Dette har ført til at flere stortingspolitikere har måttet gå på restaurant for å spise lunsj, noen har til og med måttet ta med seg egen matpakke. Med lønn over millionen, pendlerleiligheter og reisefradrag, virker det som hverdagen til våre folkevalgte kan virke skrall.

For ikke mange ukene siden presenterte Trygve Slagsvold Vedum på Debatten på NRK «Vedums familie». Dette for å berolige vanlige folk at de ikke trengte å bekymre seg for økonomien det kommende året, siden vanlige familier som får utbetalt 1.000.000 kroner etter skatt faktisk kommer til å sitte igjen med mer i år enn i fjor. Problemet er bare det at de færreste familier får utbetalt millionen etter skatt. Nå, ikke lenge etter, får vi høre om skrekkscenarioer fra Stortinget om at våre folkevalgte jevnlig må spise uskrelte poteter og at det ikke blir servert øl hver dag.

Det kan hende de som sitter på Stortinget synes det er greit å la minstepensjonister og en skremmende stor andel barn og andre i befolkningen få leve under fattigdomsgrensa

Vi lever i en usikker verden. Ungdommen skriker i gatene for at våre middelaldrende folkevalgte, noen av dem er vel langt forbi ordinær pensjonsalder, skal få opp øynene og forstå at jorden holder på å kokes i hjel. De vil at ord skal bli til handling, da alle miljøkonferanser hittil ikke har ført til å minske drivhusgasser, tvert imot, nivåene av drivhusgasser har aldri vært høyere, og jorden blir varmere for hver dag.

Ikke nok med det, Russlands angrep på Ukraina har gjort sikkerhetssituasjonen i verden verre enn siden andre verdenskrig. NATO har i skrivende stund en massiv militærøvelse i påvente av det verst tenkelige, at Russland skal angripe et NATO-land, selv om dette er lite sannsynlig. Befolkningen i Ukraina er på flukt, og de som er igjen, spesielt i sør og i øst, sitter igjen med byer i ruiner. Mange har mistet livet, og de fleste er menn, sønner brødre og fedre.

Joachim Agerup Løkkevik, forfatter, medlem av Arbeiderpartiets homonettverk, og elev ved Daghøyskolen i Fredrikstad. (Privat)

I USA har nettopp 19 barn og to lærere blitt drept i en skolemassakre i Texas, kort tid etter at svarte ble skutt og drept på et kjøpesenter i delstaten New York, USA har et massivt våpenproblem. Samtidig innskrenkes abortlovgivningen i mange delstater, og om Høyesterett får det som de vil, vil alle delstater i USA kunne gjøre abort ulovlig. Det er som å være vitne til Romerrikets fall i sanntid.

Ellers i verden foregår det kriger som vi aldri får høre om i media, 50 millioner mennesker er i ferd med å bli rammet av sultkatastrofe, og pandemien er ikke et tilbakelagt kapittel i mange land, blant annet i Kina sitter folk innesperret i egne hjem uten tillatelse til å gå ut.

[ Debatt: Støre og Vedum har ikke kunnskap om vanlige folk ]

Men her i Norge har vi andre ting å stri med. Mange av oss er faktisk berørt av prisvekst, høyere rente, manglende pass og lite tilfredsstillende lønnsforhandlinger for noen, spesielt vi som ikke lever som en familie og får 1.000.000 kroner utbetalt etter skatt. Jeg er selv mottaker av delvis uføretrygd og er elev ved Daghøyskolen i Fredrikstad, hvor jeg har opparbeidet en tidligere skjør selvtillit og selvfølelse for å komme meg ut på jobbmarkedet igjen, nå føler jeg meg endelig klar. Min inntekt tillater meg å handle på KIWI og lage all mat hjemme selv. Jeg skreller til og med ikke potetene, da det sitter masse næringsstoffer i skrellet, og er den sunneste delen av poteten. Har jeg lyst på øl blir det som regel hjemme, eller et par ute på det billigste serveringsalternativet vi har.

Stortingspolitikere strir med helt andre problemer en brorparten av Norges befolkning, de må takle uskrelte poteter, for hipp og kulinarisk mat, for lite øl. De har også i lang tid stridd med et regelverk rundt reisefradrag og pendlerleilighet som ingen sjekker eller skjønner, selv om regelverket er på noen korte setninger. Det har gjort at altfor mange har fått pendlerleilighet, og mange har rotet med reiseregningene. Det er på tide at våre folkevalgte tar seg en god titt i speilet og spør seg selv, «er jeg overpriviligert?» Det kan hende de som sitter på Stortinget synes det er greit å la minstepensjonister og en skremmende stor andel barn og andre i befolkningen få leve under fattigdomsgrensa, mens de selv klager over at maten på stortingskantina er for kulinarisk, som til og med satte ned kantineprisene i mars. For alle oss andre fremstår dem alle som små versjoner av Marie Antoinette, som etter myten skal ha sagt, «kan de ikke bare spise kake?»

[ Kommentar: Noen må gå ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen